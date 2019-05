LIDL

Veganer Hype aus den USA: der Beyond Meat Burger jetzt exklusiv bei Lidl

Fleischloses Pattie kommt im Mai in alle deutschen Lidl-Filialen

Neckarsulm (ots)

Sowohl bei Hollywood-Stars als auch an der Börse steht er hoch im Kurs - der Beyond Meat Burger. Snoop Dogg und Leonardo DiCaprio schwören auf die fleischlose und sojafreie Alternative aus Erbsenprotein und Rote Beete. Jetzt holt Lidl den rein pflanzlichen Burger Ende Mai deutschlandweit als Aktionsprodukt in alle 3.200 Filialen.

"Wir beobachten Foodtrends und Innovationen sehr genau und freuen uns, dass wir unseren Kunden als erster Lebensmittelhändler in Deutschland den beliebten Beyond Meat Burger anbieten können", so Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. "Für Vegetarier und Veganer haben wir regelmäßig neue Produkte im Sortiment und eine große Auswahl. Mit den veganen Burger-Patties, die eine fleischige Konsistenz sowie Geruch und Geschmack eines herkömmlichen Burger-Patties haben, bieten wir Fleischliebhabern eine nahezu perfekte Alternative. Wir sind sehr gespannt, wie die Aktion angenommen wird."

Hergestellt wird das Burger-Pattie unter anderem aus Erbsenprotein, das von seiner Textur an Muskelfasern von Fleisch erinnert. Rote Beete sorgt für die rosa Färbung wie bei einer perfekt gebratenen Fleischfrikadelle. Durch eine besondere Art der Herstellung, bei der die Zutaten unter Dampf gekocht und in die typische Pattie-Form gebracht werden, wird das Trendprodukt zur perfekten Fleisch-Kopie.

Auch in Deutschland entwickelt sich der Markt: Laut Vegetarierbund ernähren sich 1,3 Millionen Menschen rein pflanzlich (Quelle: Vegetarierbund). "Die veganen Patties können ein erster Schritt zu weniger Fleischkonsum sein. Wichtig ist, vegane Fleischprodukte kontinuierlich weiter zu entwickeln und für möglichst viele Verbraucher den alternativen Fleischverzehr einfach und attraktiv zu gestalten", so Bock weiter.

Erhältlich ist der Beyond Meat Burger bei Lidl in KW 22 ab dem 29. Mai 2019 für 4,99 Euro je Zweierpack (227 Gramm) und nur solange der Vorrat reicht - schnell sein lohnt sich.

