Maas fordert "echten Reformwillen" der libanesischen Regierung

Nach den verheerenden Explosionen in Beirut hat Außenminister Heiko Maas (SPD) die libanesische Regierung zu Reformen aufgerufen. Maas sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Freitag): "In Libanon ist es der politischen Führung bisher nicht gelungen, die dringend benötigten Reformen im Wirtschafts- und Finanzsektor schlagkräftig anzugehen." Dazu stehe man seit langem im Dialog. Auch sei man bereit, das Land in den Gesprächen mit dem Internationalen Währungsfonds zu unterstützen. "Dafür braucht es aber echten Reformwillen", so Maas.

Der Außenminister ergänzte, die Menschen im Libanon seien schon vor der Katastrophe verzweifelt gewesen. "Die Corona-Pandemie hatte das Land fest im Griff, die Zahlen sind zuletzt wieder gestiegen. Nun stehen viele Menschen im wahrsten Sinne des Wortes vor den Trümmern ihrer Existenz." Es gehe jetzt erst mal um die Linderung der größten Not, so Maas. Er verwies auf das Team des Technischen Hilfswerks, das noch am Mittwochabend nach Beirut gereist sei. Es helfe bei der Bergung von Verschütteten. "Da zählt jede Sekunde."

Auch die Bundeswehr habe in Beirut begonnen, mögliche Einsätze eines Feldlazaretts vorzubereiten. "Unsere Maßnahmen orientieren sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung vor Ort", betonte der SPD-Politiker.

