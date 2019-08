Saarbrücker Zeitung: Suche nach neuen Parteichefs wird für die SPD teuer

Saarbrücker Zeitung

Die Suche nach neuen Vorsitzenden wird für die SPD offenbar ein teures Unterfangen. Wie die "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag) berichtet, hat die Partei Ausgaben von mehr als einer Million Euro veranschlagt. Sie hofft nun auf Spenden der rund 430.000 Mitglieder.

Laut Zeitung hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil die Genossen per Mail aufgefordert, die "neue Form der Beteiligung mit einer Spende" zu unterstützen. Per Button können demnach direkt 10, 25, 50, 100 und bis zu 250 Euro gespendet werden. Ein Parteisprecher sagte der Zeitung, man kalkuliere mit Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro, ähnlich wie bei der Mitgliederbefragung 2018. "Sollte ein zweiter Wahlgang notwendig werden, erhöhen sich die Ausgaben."

Darüber hinaus werden die Mitglieder aufgefordert, bei der Abstimmung über die Kandidaten für den Parteivorsitz möglichst auf eine Briefwahl zu verzichten und am günstigeren Online-Verfahren teilzunehmen. "Wir setzen darauf, dass, je mehr Mitglieder sich online für die Befragung registrieren, wir Kosten einsparen", bestätigte der SPD-Sprecher.

