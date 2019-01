Berenberg

Berenberg legt Benchmark-freien Multi-Asset-Fonds "Berenberg Variato" auf

Hamburg (ots)

Berenberg hat zusammen mit Universal-Investment einen neuen Benchmark-freien Multi-Asset-Fonds aufgelegt. Der Berenberg Variato (ISIN: LU1878856043 / WKN: A2N6AQ) wird von Dr. Bernd Meyer, Leiter Multi Asset und Chefanlagestratege, und seinem Team gemanagt. In dem Fonds werden die besten Ideen der Berenberg-Plattform gebündelt. Strategische Positionen in langfristig attraktiven Segmenten der Kapitalmärkte werden ergänzt um Themen-Investments und opportunistisch-taktische Positionen. Die Zielrendite liegt bei durchschnittlich vier Prozent jährlich nach Kosten über einen mittelfristigen Zeitraum von fünf Jahren.

Der Berenberg Variato verfolgt eine flexible, Benchmark-unabhängige Strategie ohne fixierte Quoten oder Bandbreiten für einzelne Vermögensklassen, es gibt keine Steuerung nach Investitionsquoten. Kombiniert werden die verschiedensten Investmentideen aus unterschiedlichen Asset-Klassen und Regionen mit Themen-Investments und taktischen Opportunitäten. Investiert werden kann in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate, Ziel ist ein Portfolio mit ca. 25 bis 45 Positionen. ESG-konforme Anlagen werden wenn möglich bevorzugt.

Im Kernportfolio liegt der Fokus unter anderem auf europäischen Micro Caps und Frontier-Market-Anleihen. Bei den thematischen Ideen spielen die Megatrends Demografie, Digitalisierung und Sicherheit eine große Rolle. An taktischen Opportunitäten setzt der Fonds zum Start etwa auf Schwellenländer-Aktien und ein breites Rohstoffexposure. Die Risikokontrolle erfolgt, indem die Sensitivitäten zu wesentlichen Risikofaktoren geprüft werden, gegebenenfalls wird dann durch den Einsatz von Derivaten gegengesteuert (Overlay).

Die Vergleichskategorie bei der Fondsratingagentur Morningstar ist die Gruppe "EUR Flexible Allocation - Global". Zum Vertrieb zugelassen sind eine institutionelle, eine semi-institutionelle und eine Privatkunden-Anteilklasse des Fonds in Deutschland und in Luxemburg. Österreich und die Schweiz sollen in Kürze folgen.

Das Managementteam des Fonds besteht aus dem leitenden Portfoliomanager Dr. Bernd Meyer, Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research, sowie dem renommierten Fondsmanager und Berenberg Wealth and Asset-Management-Chef Henning Gebhardt. Nach Analyse von Berenberg ist der Zeitpunkt für den Start eines opportunistisch agierenden Fonds derzeit gut. So hat sich die Struktur der Finanzmärke in den vergangenen Jahren stark verändert, etwa durch die zunehmende Regulierung und den Aufstieg elektronischer Handelssysteme. Zudem hat sich das Anlegerverhalten geändert: Anleger agieren zunehmend prozyklisch und gleichgerichtet. Eine Folge ist, dass die Anzahl kurzfristiger Korrekturbewegungen zunimmt. In einem solchen Umfeld ergeben sich viele Investitionsgelegenheiten für opportunistische Investoren wie den Berenberg Variato.

Henning Gebhardt sagt: "In Zeiten niedriger Erträge müssen Anleger taktisch und selektiv über Anlageklassen agieren können. Ein solcher sehr frei und flexibel agierender Fonds ist der Berenberg Variato, der damit unser Produktportfolio um eine solche Strategie ergänzt." Fondsmanager Dr. Bernd Meyer sagt: "Der Berenberg Variato ist ein 'echtes' Multi Asset Portfolio mit hohen Freiheitsgraden - kein Investmentansatz mit vornehmlich Aktieninvestments und erhöhter Cash- oder Gold-Quote. Er ist zudem eine Art 'Best of Berenberg'. Wir bündeln das gesammelte Wissen unserer Plattform und ergänzen diese Einzelexpertise um Spezialthemen."

Pressekontakt:

Karsten Wehmeier

Direktor Unternehmenskommunikation

Telefon +49 40 350 60-481

karsten.wehmeier@berenberg.de



Frank Bremser

Pressereferent

Telefon +49 69 91 30 90-515

frank.bremser@berenberg.de

Original-Content von: Berenberg, übermittelt durch news aktuell