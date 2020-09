BILD

Der Wahlkampf in den USA geht in die heiße Phase. BILD Live überträgt im Rahmen seiner Sondersendung "US-Wahl 2020" das erste von drei TV-Duellen zwischen dem amtierenden Präsidenten Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden in der Nacht von Dienstag 29. September auf Mittwoch, 30. September ab 2.30 Uhr.

BILD-Moderator Kai Weise führt durch die zweieinhalbstündige Sendung live auf BILD.de und spricht mit seinen Gästen über das Duell und die Präsidentschaftswahl am 3. November. Direkt aus Cleveland/Ohio ist BILD-Korrespondent Herbert Bauernebel zugeschaltet.

Das TV-Duell zwischen Trump und Biden wird von 3.00 bis 4.30 Uhr im englischen Original-Ton gezeigt. Ab Mittwochmorgen gibt es das gesamte Duell sowie die Highlights mit deutscher Simultan-Übersetzung auf BILD.de zum Abruf.

