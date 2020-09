BILD

Maskenpflicht in Schulen und Singverbot in Kirchen - gleichzeitig wird Prostitution wieder erlaubt. Wie vernünftig sind unsere Corona-Regeln? BILD stellt "Die richtigen Fragen" an Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz, am Sonntagabend, 20. September 2020, um 21.45 Uhr.

BILD-Moderator Kai Weise spricht mit ihm unter anderem über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, über die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager in Moria und über die Chance, Kanzler zu werden.

Direkt im Anschluss diskutiert BILD-Chefreporterin Karina Mößbauer mit TV-Moderator Claus Strunz, BILD-Moderatorin Patricia Platiel und Michael Bröcker, Chefredakteur von Media Pioneer, über die wichtigsten Momente des Merz-Interviews.

