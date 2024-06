EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Fotowettbewerb 2024 von KiBa und KD-Bank entschieden

Kieler gewinnt Fotowettbewerb. Prämiertes Foto entstand in Berliner Kirche

Kirchenkunst der besonderen Art präsentiert die Fotografie, die den diesjährigen Fotowettbewerb der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) und der Bank von Kirche und Diakonie (KD-Bank) gewonnen hat. Die Aufnahme von Tilman von Meltzer zeigt einen sorgfältig komponierten Blick an die Decke der Kirche am Hohenzollernplatz (Berlin): Er kontrastiert die streng grafische Gliederung von Betonstreben mit dem weichen Licht der Fenster. Neben diesem mit 300 Euro prämierten Foto zeichnete die Jury zwei weitere Fotografien aus und vergab einen undotierten Sonderpreis.

„Die Deckenansicht überrascht und reizt zum genaueren Hinsehen und setzt sich auf raffinierte Weise von den herkömmlichen Perspektiven auf die Decken von Kirchen ab“, sagt die Geschäftsführerin der von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gegründeten Stiftung KiBa, Catharina Hasenclever, über das Siegerfoto. Platz zwei im Wettbewerb und damit 200 Euro für ein Foto einer Kirche in Bad Gandersheim gehen ins niedersächsische Liebenau. Rüdiger Wacknitz hat eine ungewöhnliche Spiegelung festgehalten: Das in seiner Aufnahme abgebildete Gotteshaus spiegelt sich in dem Dach eines parkenden Autos. „Hier denkt man zunächst an einen See, aber es handelt sich um eine Kirche im städtischen Umfeld. Es sieht aus, als wären die Bäume gleichzeitig in der Kirche verwurzelt.“

Die drittplatzierte mit 100 Euro prämierte Aufnahme von Astrid Dill aus Rosenau zeigt den Innenraum der spätromantischen Feldsteinkirche im brandenburgischen Warchau. „Der Raum wirkt authentisch und einladend“, so Catharina Hasenclever, „man sieht den Wänden die vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte an. Freude und Leid, Gebete und Gemeinschaft, Gesang und Predigt sind dort eingeschrieben.“

Den Sonderpreis vergab die Jury für eine Aufnahme von Johannes Hartmann, die einen zweifachen Regenbogen über der Ruine der Stadtkirche Großröhrsdorf kurz nach ihrem schweren Brand zeigt. Gewürdigt wird damit der „unerschütterliche Aufbauwillen der Gemeinde nach dem furchtbaren Brand“.

Insgesamt hat es in diesem Jahr mit mehr als 870 Einsendungen eine höhere Beteiligung am Wettbewerb gegeben als in den Vorjahren. Alle eingesandten Aufnahmen können angesehen werden unter www.stiftung-kiba.de/fotowettbewerb2024.

Hochaufgelöste Versionen der Siegerbilder haben wir unter folgendem Link hinterlegt: https://kirchencloud.ekd.de/index.php/s/kVwh76IhUeunt1X.

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) ist eine Stiftung der EKD und der evangelischen Landeskirchen. Seit 1999 hat sie Zusagen für Sanierungsvorhaben in Höhe von rund 35,5 Millionen Euro geben können. Für dieses Jahr hat die KiBa bislang Förderzusagen von 1,8 Millionen Euro vorgesehen. Rund 3.600 Mitglieder engagieren sich bundesweit im „Förderverein der Stiftung KiBa e. V.“ Weitere Informationen unter www.stiftung-kiba.de.

