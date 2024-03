Rosenberger, Langer & Cie.

Zehn Jahre RLC Global Dynamic Fonds

Mit Fokus auf Technologieaktien und Megatrends weiterhin auf Spitzenplatz

Bad Soden

Zum zehnten Geburtstag liegt der RLC Global Dynamic Fonds unter 1.748 globalen flexiblen Mischfonds unter den Top 3 %.

Flexible Anlagestrategie, Fokus auf Nasdaq-100-Titel, Momentum-Ansatz mit Schwerpunkt Megatrends und aktives Risikomanagement sind wesentliche Erfolgsfaktoren.

Der RLC Global Dynamic Fonds (A1XBKZ) feiert sein zehnjähriges Bestehen und kann auf eine Wertentwicklung von 92,68 Prozent beziehungsweise durchschnittlich 6,77 Prozent pro Jahr zurückblicken. Damit liegt der RLC Global Dynamic unter 1.748 Vergleichsfonds dieser Anlagekategorie auf dem 49 Platz und damit zu den Top 3 Prozent seiner Kategorie.1

Der RLC Global Dynamic wurde am 26. Februar 2014 vom inhabergeführten unabhängigen Vermögensverwalter Rosenberger, Langer & Cie. aus Bad Soden aufgelegt und ist ein aktiv gemanagter globaler flexibler Mischfonds mit Fokus auf Technologieaktien.

Erfolgsfaktor des Fonds ist sein sehr flexibler Ansatz. So kann die Aktienquote zwischen null und 100 Prozent liegen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegt. Der Fonds möchte als Kerninvestment mit circa 70 Prozent seines Kapitals die Rendite der Nasdaq-100 nachbilden. Dabei folgen die beiden Fondsmanager Andreas Langer und Marcus Mößinger einem regelbasierten Trendfolgemodell. Je nach Marktumfeld ist das Kerninvestment zu rund 70 Prozent investiert oder komplett abgesichert.

Für die verbleibenden 30 Prozent kommt ein regelbasiertes Momentum-Konzept zum Tragen. Dabei kann das Fondsmanagement auf ein Anlageuniversum von rund 2.000 Titeln zurückgreifen, die die Megatrends und deren Subtrends prägen. Dazu zählen Branchen und gesellschaftliche Trends, die Potenzial für Wachstum, Innovationen und neue Geschäftsmodelle bieten - darunter Automatisierung und Robotics, digitale Sicherheit, Elektromobilität, der demografische Wandel und neue Arbeitsformen.

Zusätzlich kommt eine aktive Risikosteuerung zum Tragen. Um größere Rückschläge zu vermeiden, werden regelbasiert Derivate als Absicherungsinstrumente für Kurs- und Währungsrisiken eingesetzt. Die Netto-Aktienquote kann somit zwischen Null und 100 Prozent betragen.

"Die höhere Aktienmarktvolatilität der letzten Jahre hat gezeigt, wie wichtig flexible Anlagestrategien sind, um Portfolios an die jeweilige Marktlage anzupassen", sagt Andreas Langer, Geschäftsführer von Rosenberger, Langer und Cie. und Fondsmanager des RLC Global Dynamic. "Diese Flexibilität haben wir im Fonds genutzt und sind bei Marktkorrekturen - beispielsweise infolge der Corona-Pandemie oder des russischen Angriffs auf die Ukraine - schnell und vollständig aus Aktien ausgestiegen. In Aufwärtsphasen haben wir ebenso schnell wieder investiert. So haben wir den Fonds deutlich besser als vergleichbare Produkte durch die volatileren Märkte gesteuert."

"Es ist unser übergeordnetes Ziel, den MSCI World mit einem angemessenem Chance-/Risikoverhältnis langfristig zu übertreffen", ergänzt Marcus Mößinger. "Das bedeutet, dass wir die höhere Rendite nicht durch eine höhere Volatilität "erkaufen" wollen. Um dieses zu erreichen, müssen einerseits die Voraussetzungen für eine performancestarke Entwicklung in der Zukunft gegeben sein und andererseits langfristige Abwärtstrends vermieden werden. Derzeit sind wir zu rund 80 Prozent investiert."

Die Fondsfakten auf einen Blick:

Fondsname: RLC Global Dynamic

WKN/ISIN: A1XBKZ / LU1011986939

Fondsmanagement: Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH

Fondskategorie: Globaler flexibler Mischfonds

Ertragsverwendung: Ausschüttend

Risikoklasse: 5 (Skala: 1 - geringes Risiko; 7 - hohes Risiko)

Auszeichnungen: Deutscher Fondspreis 2024, Goldener Bulle 2021 und 2022

Währung: Euro

ESG: Artikel 8+ Fonds (Offenlegungsverordnung, SFDR)

Verwaltungsgesellschaft: Axxion S.A.

Depotbank: Banque de Luxembourg S.A.

Management-Gebühr: 1,5 %

[1] Quelle: onvista.de, gemischte Fonds international flexibel, Stand 29.02.2024

