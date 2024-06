EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Eine Brücke zwischen den Kulturen

100 Jahre evangelische Auslandsarbeit. EKD feiert Festgottesdienst in Frankfurter Heiliggeistkirche

Mit einem Festgottesdienst in der Frankfurter Heiliggeistkirche würdigt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) heute (17. Juni, 18 Uhr) das 100-jährige Jubiläum der evangelischen Auslandsarbeit.

„Deutschsprachige Evangelische Gemeinden im Ausland sind eine Brücke zwischen den Kulturen. Neben Gottesdiensten bieten sie Seelsorge und ein breites diakonisches Engagement“, sagt das Ratsmitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Kirchenpräsident Volker Jung in dem Gottesdienst in Frankfurt a. M.

Der Betheler Kirchentag hatte 1924 die Zusammenarbeit mit den deutschsprachigen evangelischen Auslandsgemeinden zur Sache des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes, der Vorgängerin der EKD erklärt und damit den Grundstein für die evangelische Auslandsarbeit gelegt.

„Auslandsgemeinden erfüllen eine interkulturelle und ökumenische Aufgabe, die für die Kirchenentwicklung in Deutschland von wachsender Bedeutung ist“, so Auslandsbischöfin Petra-Bosse-Huber. „Wir haben deshalb zum Jubiläum Pfarrerinnen und Pfarrer eingeladen, die im Ausland Dienst getan haben. Ihre Erfahrungen wollen wir gemeinsam mit Mitgliedern der Interkulturellen Pfarrkonferenz der EKD (IPK) fruchtbar machen“.

Neben dem Festgottesdienst veranstaltet die EKD unter dem Titel „Auslandsarbeit der EKD und Kirchenentwicklung in Deutschland“ auch eine Tagung zur evangelischen Auslandsarbeit. Die Tagung, an der u. a. EKD-Ratsmitglieds Michael Domsgen und Oberkirchenrat Frank Kopania, der Leiter der Auslandsarbeit der EKD, mitwirken, fragt am 17. und 18. Juni 2024 in der Evangelischen Akademie in Frankfurt a. M. nach dem „Mehrwert“ der evangelischen Auslandsarbeit für die Kirchenentwicklung.

Die EKD entsendet Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich im aktiven Dienst befinden, in über 80 deutschsprachige Gemeinden weltweit. Weitere 29 pensionierte Pfarrerinnen und Pfarrer begleiten kleinere Gemeinden im Ausland. Einen digitalen Überblick bietet die EKD-Homepage: Auslandsgemeinden – EKD

