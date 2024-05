Rentenwelle: Jeder Zweite Mittelständler fürchtet um seine Existenz

Mainz/Ingelheim (ots) - Auf dem 3. Cyber-Sicherheitskongress (CSK) am 18.04.2024 in der Kultur und Kongresshalle in Ingelheim informieren Experten über die sprunghaft gestiegene Zahl der Netzattacken auf mittelständische Unternehmen. Hochkarätige Expertenvorträge, -workshops, themenspezifische Fachaussteller und eine interaktive Podiumsdiskussion zeigen Mittelständlern, was sie jetzt tun können, um firmeneigene ...

