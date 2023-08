EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Ökumenische Veröffentlichung zum Umgang mit Demenz

"Menschen mit Demenz einen Platz in der Mitte der Gesellschaft ermöglichen"

Hannover (ots)

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz haben heute (30. August 2023) den Gemeinsamen Text "Menschen mit Demenz in der Kirche - wie eigene Angebote gelingen" veröffentlicht. Die Publikation ist ein Beitrag auf dem Weg, Menschen mit Demenz mehr gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Sie versteht sich als Impuls der beiden Kirchen im Rahmen der "Nationalen Demenzstrategie", die 2021 von der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde.

Im Vorwort würdigen die EKD-Ratsvorsitzende, Präses Annette Kurschus, und Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, die "Nationale Demenzstrategie", in der sich "eine Vielzahl von Akteuren dazu bekannt hat, Menschen mit Demenz mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen." Die vorliegende Broschüre verstehe sich als Beitrag der Kirchen, der zum Brückenbauen ermutige. "Um Menschen mit Demenz einen Platz in der Mitte der Gesellschaft ermöglichen zu können, bedarf es daher einer entsprechenden Haltung." Der Gemeinsame Text biete ein kompaktes und reichhaltiges Kompendium für alle Kirchengemeinden, die ihre Angebote und ihr Gemeindeleben demenzsensibler gestalten wollen.

Die Veröffentlichung ist eine Sammlung von Texten, die sowohl fundierte Hintergrundinformationen zum Thema Demenz als auch praktische Hinweise für die konkrete pastorale Arbeit geben. Dabei werden die wichtigsten Fragen zum Leben mit Demenz genauso beleuchtet wie der ethische Aspekt der Menschenwürde, die biographische Frage nach Trauma und Demenz oder die Dimension Spiritualität und Demenz. Zusätzlich bietet das Dokument zahlreiche praktische Hinweise, um Menschen mit Demenz und ihren An- und Zugehörigen (mehr) Teilhabe am Leben in der Kirchengemeinde und darüber hinaus zu ermöglichen. Sie reichen von Erfahrungen auf dem Weg zur demenzsensiblen Gemeinde über die Vorstellung konkreter Methoden der Gesprächsführung mit demenzkranken Menschen und den wertvollen Beitrag der Seelsorge für Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen bis hin zu konkreten Vorschlägen für demenzsensible Gottesdienste. Ergänzt wird diese Textsammlung durch einen Anhang mit Informationen zu Anlaufstellen, Materialien für Gottesdienste und weiteren nützlichen Hinweisen.

Der Text ist kostenlos als PDF abrufbar unter www.ekd.de/demenz.

Die "Nationale Demenzstrategie" finden Sie hier: Demenzstrategie https://www.nationale-demenzstrategie.de/

Die ökumenische Woche für das Leben hat sich 2022 mit dem Thema Demenz befasst. Unterlagen und Hintergründe dazu unter: https://www.woche-fuer-das-leben.de/

Hannover, 30. August 2023

Pressestelle der EKD

Carsten Splitt

Diese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD zeitgleich verschickt. Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.

Original-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell