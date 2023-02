Straubinger Tagblatt

Geywitz muss Baukosten senken

Straubing (ots)

Die Vorschläge der Baukostensenkungskommission liegen seit einigen Jahren auf dem Tisch. Der Tenor der Fachleute lautet, weniger Material einzusetzen. Doch die Empfehlungen wurden von Geywitz' Vorgänger Horst Seehofer (CSU) genauso ignoriert wie von ihr. Überraschend ist, dass die Sozialdemokratin trotz aller Dramatik in ihrem Zuständigkeitsbereich das große Staatsprogramm für bezahlbares Wohnen scheut. Denn bei den erreichten Kosten läuft auch das Mantra "bauen, bauen, bauen" ins Leere. Wenn der Staat oder an seiner Stelle Genossenschaften das Bauen und Wohnen nicht massiv bezuschussen, läuft Deutschland in eine Wohnungsnot hinein, die den sozialen Frieden gefährdet.

