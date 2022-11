Deutscher Jagdverband e.V. (DJV)

"Gefundenes Fressen" - Mit wilden Zutaten aus Mutter Natur die leckersten Festtags-Gerichte kochen

3 Audios

221122_BmE_GefundenesFressen.mp3

MP3 - 1,7 MB - 01:49 Download Your browser does not support the audio element.

221122_OTP_GefundenesFressen.mp3

MP3 - 2,9 MB - 03:10 Download Your browser does not support the audio element.

221122_Umfrage_GefundenesFressen.mp3

MP3 - 542 kB - 00:34 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: Kräuter, Pilze, Wildbret: Mutter Natur bietet alles, was man für leckere Advents- und Weihnachtsfesttags-Gerichte braucht. Was sich damit so alles zaubern lässt und wo Sie auch ohne Jagdschein die besten Zutaten dafür bekommen, verrät Ihnen jetzt Jessica Martin.

Sprecherin: Aber nicht alleine, denn die zwei Autoren des ungewöhnlichen Kochbuchs "Gefundenes Fressen" unterstützen mich dabei. Jan Hrdlicka ist der eine:

O-Ton 1 (Jan Hrdlicka, 13 Sek.): "Mein Part ist der des Jägers, also ich bin Jäger und Angler. Und die Idee, dieses Kochbuch zu schreiben, rührt einfach auch daher, weil ich mit Ressentiments gegenüber Wildfleisch natürlich aufräumen möchte, das ist ein herrliches Produkt, weil, das ist einfach nachhaltig."

Sprecherin: Und Olaf Deharde der andere:

O-Ton 2 (Olaf Deharde, 12 Sek.): "Ich bin ja derjenige, der aus dem Wald nichts Lebendiges rausholt, sondern die Pflanzen und die Pilze bestimmen kann. Franzosenkraut, Brennnesseln, Vogelmiere: alles Sachen, die wirklich vor der Haustür, in den Straßen, überall wachsen."

Sprecherin: Beide legen besonders viel Wert darauf, dass ihre Gerichte nachhaltig und einfach nachzukochen sind. Und Jan Hrdlicka weiß auch, wie Sie ohne Jagdschein an frisches Wildbret rankommen:

O-Ton 3 (Jan Hrdlicka, 18 Sek.): "Und zwar gibt´s eine Initiative des Deutschen Jagdverbandes, die Webseite heißt wild-auf-wild.de. Dort kann man ganz einfach seine Postleitzahl eingeben, und dort findet man relativ schnell Jäger aus der Umgebung, die Wildfleisch anbieten. Das klappt hervorragend - und das nachhaltigste und beste Fleisch gibt´s in der Tat beim Jäger."

Sprecherin: Dazu einfach ein paar Wildkräuter und Pilze besorgen - und schon hat man alles, was man für ein leckeres Weihnachtsessen braucht. Zum Beispiel für Olaf Dehardes Tipp "Fasan au Vin":

O-Ton 4 (Olaf Deharde, 31 Sek.): "Das ist das berühmte 'Coq au Vin', nur nicht mit Hühnchen im Rotwein, sondern man kann halt das übliche Supermarkt-Hähnchen einfach mal durch einen wilden Fasan ersetzen. Das alles schön in Rotwein kochen und dazu könnt´ ich auch noch empfehlen, ´n sehr, sehr spezieller und leckerer Winterpilz, ist der Austern-Seitling. Also da kann man auch mal in ´n Wald gehen und sich ´n paar Pilze suchen. Oder Birnen und Äpfel, die auch wirklich überall wild wachsen irgendwie an Wegen, Fahrradwegen. Das Rezept dazu aus unserem Buch gibt´s natürlich auch auf der wild-auf-wild.de-Seite."

Abmoderationsvorschlag: Mehr leckere Gerichte mit frischen Zutaten aus Mutter Natur finden Sie auf wild-auf-wild.de - und natürlich in dem echt ausgefallenen Kochbuch "Gefundenes Fressen".

Original-Content von: Deutscher Jagdverband e.V. (DJV), übermittelt durch news aktuell