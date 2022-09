Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Billigticket

Halle/MZ (ots)

Ob ein neues bundesweites Ticket - das trotz allen Feilschens hoffentlich kommt - nun 49 oder 69 Euro pro Monat kostet, ist dabei zweitrangig. Um sichere Einnahmen zu schaffen, könnte es an ein Jahresabo geknüpft werden. Es sollte aber zwingend übertragbar sein und, wie aktuelle Abomodelle, die Mitnahme von Kindern am Wochenende ermöglichen. Was nach Tarifdetails klingt, macht den Unterschied zwischen einem guten, aber nicht wirklich günstigen Nahverkehrsabo und einem sozialen Nahverkehr für alle. Was auch immer Christian Lindner davon halten mag.

