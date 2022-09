Die Mitteldeutsche Zeitung zum Thema: Kritik am Entlastungspaket der Ampel

Wirtschaft/Chemie (ots) - Halle - Wegen stark gestiegener Energiepreise, Zulieferprobleme und sinkender Nachfrage geht die Produktion in Ostdeutschlands größtem Chemiestandort deutlich zurück. "Wir gehen davon aus, dass die Produktion in Leuna um 30 bis 40 Prozent gesunken ist", sagte Christof Günther, Geschäftsführer der Chemieparkgesellschaft Infra-Leuna, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung ...

