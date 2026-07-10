CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz der Regierungsfraktionen von CSU und FREIEN WÄHLERN in Kloster Irsee

München (ots)

Fraktionsvorstände legen politische Prioritäten für verbleibende Legislaturperiode fest

Sehr geehrte Damen und Herren Medienvertreter,

die Regierungsfraktionen von CSU und FREIEN WÄHLERN kommen am 17. und 18. Juli 2026 zu einer gemeinsamen Klausur in Kloster Irsee zusammen. Ziel der Beratungen ist es, die strategische Ausrichtung für die verbleibende Legislaturperiode festzulegen, aktuelle politische Schwerpunkte zu diskutieren und das parlamentarische Miteinander weiter zu stärken.

Am 18. Juli 2026 gedenken die Abgeordneten am Euthanasie-Mahnmal der Opfer der nationalsozialistischen Krankenmorde in Kloster Irsee. Im Anschluss debattieren die Parlamentarier mit Prof. Dr. Jasmin Riedl von der Universität der Bundeswehr München über den Umgang mit Extremisten im parlamentarischen Betrieb. Zudem gibt es eine allgemeine Aussprache zu aktuellen Themen.

Über die Ergebnisse der Klausur unterrichten wir Sie im Rahmen einer Pressekonferenz:

Samstag, 18. Juli 2026, 13.30 Uhr

Kloster Irsee

Klosterring 4, 87660 Irsee

Ihre Gesprächspartner:

· Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

· Florian Streibl, Vorsitzender der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion

· Michael Hofmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Fraktion

· Felix Locke, Parlamentarischer Geschäftsführer der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion

· Prof. Dr. Jasim Riedl, Institut für Politikwissenschaft der Universität der Bundeswehr München

Wir bitten Sie um Ihre Anmeldung bis Freitag, 17. Juli 2026, 18.00 Uhr per E-Mail an Pressestelle@CSU-Landtag.de. Gerne können Sie unsere Pressekonferenz auch online im YouTube-Livestream mitverfolgen - den Link senden wir Ihnen rechtzeitig zu.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und danken für Ihre Berichterstattung.

Herzliche Grüße

Sebastian Kraft

Pressesprecher

CSU-Fraktion

Dirk Oberjasper

Pressesprecher

FREIE WÄHLER

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell