PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

CSU-Landtagsfraktion begrüßt "12-Punkte-PlanPLUS" zur Stärkung der bayerisch-tschechischen Grenzregionen

München (ots)

Die CSU-Landtagsfraktion unterstützt ausdrücklich den von Dr. Gerhard Hopp, europapolitischer Sprecher der CSU-Fraktion, und dem Europaabgeordneten Christian Doleschal vorgestellten "12-Punkte-PlanPLUS" zur Stärkung der bayerisch-tschechischen Grenzregionen. Ziel ist es, die politische Zusammenarbeit zwischen Bayern, Deutschland, Tschechien und der Europäischen Union zu vertiefen und die Region wirtschaftlich, infrastrukturell, kulturell und sicherheitspolitisch weiter voranzubringen. Der neue Plan baut auf den Erfahrungen des ursprünglichen 12-Punkte-Plans von 2021 auf, der als Reaktion auf die pandemiebedingten Grenzschließungen entstand. Seitdem konnten zahlreiche Erfolge erzielt werden - darunter die Gründung eines Beirats für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die Einrichtung von sechs bayerisch-tschechischen Profilschulen, ein mobiles Lagezentrum, ein unkompliziertes Anschubprogramm des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds sowie die Stiftung Jugendaustausch Bayern.

Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, betont: "Der neue 12-Punkte-PlanPLUS setzt ein starkes Zeichen für eine krisenfeste und zukunftsorientierte Grenzregion. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es mutige Ideen, um Partnerschaften zu stärken, den wirtschaftlichen Austausch zu fördern und den Menschen vor Ort konkrete Perspektiven zu geben. Die bayerisch-tschechische Freundschaft ist ein unverzichtbarer Baustein für ein geeintes Europa. Das ist Politik mit Substanz: Wir bauen Brücken, schaffen Verbindungen und sorgen dafür, dass unsere Grenzregion nicht nur überlebt, sondern aufblüht."

Dr. Gerhard Hopp, Landtagsabgeordneter aus Cham und europapolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion: "Mit unserem 12-Punkte-PlanPLUS gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Wir wollen die Grenzregion zur wettbewerbsfähigsten Region Europas machen - wirtschaftlich stark, kulturell vernetzt und sicherheits- wie energiepolitisch resilient. Dazu gehört auch unsere Vision eines Donau-Moldau-Vertrags nach dem Vorbild des Elysée-Vertrags. Das wäre ein historischer Meilenstein für die deutsch-tschechische Freundschaft."

Pressekontakt:

Sebastian Kraft
Pressesprecher
E-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.de

Michaela Lochner
Stv. Pressesprecherin
E-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.de

Tobias Klahr
Stv. Pressesprecher
E-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.de

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag
Weitere Storys: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag
Alle Storys Alle
  • 06.08.2025 – 11:12

    Holetschek: "Mehr Förderung für unsere Bahnhofsmissionen!"

    München (ots) - Die CSU-Fraktion im Bayrischen Landtag setzt sich dafür ein, dass die Förderung für die Bahnhofsmissionen ab dem kommenden Doppelhaushalt 2026/27 deutlich erhöht wird, so der Vorsitzende der CSU-Fraktion Klaus Holetschek: "Gerade jetzt in der Reisezeit merken wir, wie wichtig Bahnhofsmissionen für unsere Bürgerinnen und Bürger sind. Unsere zwölf Standorte an den größeren bayerischen Bahnhöfen ...

    mehr
  • 30.07.2025 – 16:55

    Kommunalfinanzen am Limit: Holetschek fordert Neudenken der Aufgabenverteilung

    München (ots) - Deutschlands Kommunen stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag Klaus Holetschek fordert: "Die wachsende Aufgabenlast erdrückt Städte und Gemeinden, während die Staatsreform seit Jahren nicht mehr als ein Schlagwort ist. Die heute veröffentlichten Zahlen der Bertelsmann Stiftung zeigen: Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren