CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Holetschek: "Mehr Förderung für unsere Bahnhofsmissionen!"

München (ots)

Die CSU-Fraktion im Bayrischen Landtag setzt sich dafür ein, dass die Förderung für die Bahnhofsmissionen ab dem kommenden Doppelhaushalt 2026/27 deutlich erhöht wird, so der Vorsitzende der CSU-Fraktion Klaus Holetschek:

"Gerade jetzt in der Reisezeit merken wir, wie wichtig Bahnhofsmissionen für unsere Bürgerinnen und Bürger sind. Unsere zwölf Standorte an den größeren bayerischen Bahnhöfen sind niederschwellige Anlaufstellen für Menschen in Notsituationen und mit Assistenzbedarf. Zudem unterstützen Bahnhofsmissionen Wohnungslose sowie Menschen mit psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen. Dabei sind sie auch ein wichtiger Brückenkopf zu anderen sozialen Einrichtungen im Freistaat."

Der verkehrspolitische Sprecher Jürgen Baumgärtner ergänzt:

"Ohne das große Engagement der vielen Ehrenamtlichen, denen wir ausdrücklich danken wollen, würde es unsere Bahnhofsmissionen in dieser Form nicht geben. Da kirchliche Mittel leider an vielen Stellen bereits gekürzt wurden, ist eine erhöhte Förderung im nächsten Doppelhaushalt aus unserer Sicht notwendig. Bereits im Jahr 2024 gab es auf unsere Initiative hin einen Runden Tisch mit allen betroffenen Akteuren hierzu."

Die zwölf Standorte der Bahnhofsmission in Bayern sind: Aschaffenburg, Augsburg, Erlangen, Hof, Ingolstadt, Lindau, München, Nürnberg, Passau, Regensburg, Schweinfurt und Würzburg.

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell