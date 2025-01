Badische Zeitung

Gespräche mit Syrien: Nüchterne Realpolitik

Kommentar von Sebastian Kaiser

Freiburg (ots)

Länder wie etwa die Türkei oder Russland dürfte es wenig bis gar nicht kümmern, ob sich das neue Regime um die Einhaltung von Menschenrechten schert oder nicht. Will man ihnen nicht völlig das Feld überlassen, ist eine gehörige Portion nüchterner Realpolitik gefragt. Das hat auch Annalena Baerbock am Freitag zu spüren bekommen, als ihr Ahmed al-Scharaa, der neue starke Mann in Damaskus, den Handschlag verweigerte. Das neue Syrien dürfte seinen europäischen Partnern noch so einige Zumutungen abverlangen. An einer schrittweisen Normalisierung der Beziehungen sollte beiden Seiten dennoch viel gelegen sein. https://www.mehr.bz/khs4p

