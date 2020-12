BERLINER MORGENPOST

Brandenburg braucht Hilfe

Kommentar von Jens Anker

BerlinBerlin (ots)

Die Krise, so heißt es, zeigt wie in einem Brennglas die Schwachstellen in der Gesellschaft auf. Derzeit rückt eines dieser Probleme immer drängender von Süden Richtung Norden vor: das Personalproblem in der Pflege. Es ist zwar richtig, dass man sich qualifizierte Pflegekräfte nicht herbeibeschließen kann - aber natürlich hätte in der Pflege längst umgesteuert werden müssen. Diese Notlage wird sich nicht kurzfristig lösen lassen, aber wenigstens sollte eine eindringliche Lehre sein, das lange bekannte Personalproblem dauerhaft anzugehen. Das wird Geld kosten, aber wenn die Versprechen für eine würdevolle Unterbringung der Pflegebedürftigen ernst gemeint sind, dann ist das nicht nur alternativlos, wie die milliardenschwere Rettung der Lufthansa und von Tui, sondern ein Gebot für den Zusammenhalt in der Gesellschaft.

