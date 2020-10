Der Kinderkanal ARD/ZDF

Spaß, Beats, Bewegung und viel Musik

Neue Folgen "SingAlarm" und "TanzAlarm" ab 31. Oktober

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

KiKA präsentiert ab dem 31. Oktober, immer samstags ab 10:20 Uhr, neue Folgen von "SingAlarm" (ZDF) und "TanzAlarm" (KiKA) mit viel Witz und mitreißenden Songs. Mit dabei sind auch die "TanzAlarm"-Kids und ihre berühmten musikalischen Freundinnen und Freunde sowie Singas frecher und musikalischer "Side-Kick", das "SingDing".

Bei "SingAlarm" werden jeweils drei Kinderlieder von KiKA-Moderatorin Singa Gätgens und ihrem frechen Co-Moderator, der Klappmaul-Puppe "SingDing" gezeigt. Die wöchentlichen Folgen thematisieren Familie, Freundschaft, Umwelt, Ernährung oder Feiertage wie Weihnachten, die mit Karaoke-Elementen Kinder zum Mitsingen animieren. Als Höhepunkt der Sendung präsentieren Singas Studiogäste, bekannte Musiker*innen aus der aktuellen Kindermusik oder der Popmusikszene, ihre Songs. In der aktuellen Staffel wird Angelo Kelly mit seiner Familie zu Gast sein sowie Oonagh, Heinz Rudolf Kunze, Fredrik Vahle und Max Mutzke. Mit Dän (ehem. Wise Guys) spielen Singa und das "SingDing" Fußball im Weltall.

"SingaAlarm" ist eine Produktion von MES Tv u. Filmproduktion Wiesbaden. Verantwortliche Redakteurin beim ZDF ist Angelika Fetsch.

Nicht nur der frische Look von "TanzAlarm" aktiviert zum Mitmachen, viel zu Lachen gibt es auch im neuen Sitcom-Element mit TanzTapir. Dieser wohnt nun bei Tom Lehel - für ihn eine völlig ungewohnte Situation! Da TanzTapir aber kein Haustier ist, ständig laute Musik hört und auch ansonsten jede Menge Chaos in der Wohnung veranstaltet, muss Tom in jeder Folge alle physischen und kreativen Kräfte aufbringen, um TanzTapir vor seiner strengen Vermieterin zu verstecken. Das verspricht Spaß, Spannung und jede Menge Unterhaltung. Das Ganze ist eingebettet in neu arrangierte "TanzAlarm"-Classic-Songs vergangener Staffeln, mit denen jede Folge gleich loslegt. Neue, abwechslungsreiche Songs der "TanzAlarm"-Kids Hannah, Käthe, Luna und Larissa sind ebenso am Start wie beliebte Mitmach-Lieder ihrer Freund*innen Volker Rosin, Bürger Lars Dietrich, Nilsen und herrH sowie erstmalig auch Simon sagt, Mai Cocopelli und Sukini.

"TanzAlarm" ist eine Produktion der Mingamedia Entertainment GmbH für KiKA. Bei KiKA zeichnet Dr. Matthias Huff verantwortlich.

Neue Folgen "SingAlarm" (ZDF) und "TanzAlarm" (KiKA) sind ab 31. Oktober samstags um 10:20 Uhr und um 10:35 Uhr sowie anschließend auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.

Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kika-presse.de.

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Gothaer Straße 36

99094 Erfurt

Telefon: +49 361.218-1827

E-Mail: kika-presse@kika.de

kika-presse.de

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell