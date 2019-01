AXA Konzern AG

AXA & DBV verbessern BU-Schutz: Mehr Flexibilität und Dynamik in einer vermehrt digitalen und sich verändernden Berufswelt

Köln

- Gleichstellung von disziplinarischer und projektbezogener Führung schafft erstmals auch Vorteile für Arbeitnehmer mit Führungsverantwortung in SCRUM- und Projektteams. - Ob Elternzeit, Heirat, Scheidung oder Sabbatical: Mehr Flexibilität bei veränderten Lebensumständen. - Unveränderter Versicherungsschutz ohne Mehrbeitrag bei späterer Aufnahme einer risikoreicheren Tätigkeit. - Zusätzliche Features wie ein nahtloser Übergang vom Kranken(tage)geld zur BU mit Überbrückungshilfe erweitern das Leistungsspektrum der BU von AXA und DBV.

Die Digitalisierung führt zu stetigen Veränderungen und Umbrüchen in Gesellschaft und Wirtschaft sowie im Privat- und Arbeitsleben. Für Arbeitnehmer bedeutet das in vielen Fällen eine erhöhte Anforderung an die eigene Flexibilität, ermöglicht aber auch alternative Führungsmodelle und damit ungeahnte Karriereschritte. Zusätzlich schafft die Digitalisierung neue Märkte und damit auch neue Tätigkeitsfelder und Jobs. In einer solchen von Veränderung geprägten Arbeitswelt werden auch Berufsbilder flexibler. Um diesen Berufsbildern einen ebenso flexiblen und dynamischen Schutz zu bieten, haben AXA und DBV die Berufsunfähigkeitsversicherungen überarbeitet und mit breiter gefächerten und neuartigen Leistungen für den Kunden verbessert.

Führung neu definiert: Scrum-Master sind dem klassischen disziplinarischen Chef gleichgestellt

Projektleitende Tätigkeiten oder die Funktion des Scrum-Masters sind in der neuen Arbeitswelt ein gängiges Berufsbild. Insbesondere in technischen Berufen und im IT-Bereich ist der Arbeitsalltag von flacheren Hierarchien mit projektbezogener Führung geprägt. Gerade in verantwortungsvollen Tätigkeiten existiert ein hohes Bestreben des Mitarbeiters, nach zum Beispiel Unfall oder Krankheit, wieder in den Berufsalltag einzusteigen. Führungskräfte profitieren in der Berufsunfähigkeitsversicherung daher von einer günstigeren Berechnung ihrer Beiträge. Bei AXA wird die projektbezogene Führung nun mit der disziplinarischen Führung gleichgestellt. "Die Digitalisierung führt stellenweise zu einer durchweg neuen Definition von Tätigkeiten und Aufgaben - dazu gehört auch die Führung. Mit der preislichen Gleichstellung von projektbezogener und disziplinarischer Führung gestalten wir den BU-Schutz fairer. Dies betrifft insbesondere die wachsenden Berufsfelder des IT- und Technik-Bereichs", erläutert Edgar Heck, Abteilungsleiter für Risikoprodukte bei AXA.

Flexible Anpassungen je nach Lebensphase und individueller Situation

Sowohl im Berufs- als auch im Privatleben verändern sich Lebensumstände und damit auch Prioritäten. Die Geburt eines Kindes und die damit eintretende Elternzeit, Heirat aber auch Scheidung oder der Wunsch nach einer persönlichen Auszeit in Form eines Sabbaticals: An Veränderungen im Leben passt sich der neue BU-Schutz von AXA flexibel an. Darüber hinaus können Erhöhungen der Beiträge bei besonderen beruflichen und privaten Lebensereignissen unkompliziert beantragt werden. Auch ohne besonderen Anlass kann auf Wunsch einmalig der Beitrag erhöht werden. Sollte der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt nach Vertragsschluss eine risikoreichere Tätigkeit aufnehmen, bleibt sein Versicherungsschutz ohne Mehrbeitrag unverändert. Wenn sich die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung oder im berufsständischen Versorgungswerk erhöht, kann der Berufsunfähigkeitsschutz außerdem ohne erneute Gesundheitsprüfung verlängert werden.

"Lebensläufe verlaufen heute nicht mehr linear, Rollenbilder verändern sich und persönliche Überzeugungen und Wünsche werden gelebt und umgesetzt. Wir reagieren auf diesen Wandel und haben deshalb diese neue Flexibilität im Leben der Kunden in unserer BU berücksichtigt. Unser Produkt lässt sich individuell je nach Lebenslage anpassen", so Edgar Heck, Abteilungsleiter für Risikoprodukte bei AXA, weiter.

Neue Features und Leistungen geben Sicherheit, wenn es darauf ankommt

Damit der Kunde im Fall einer Berufsunfähigkeit noch besser abgesichert ist, hat AXA zahlreiche zusätzliche Leistungen und neue Features integriert. Eine Überbrückungshilfe in Höhe von bis zu sechs BU-Monatsrenten sichert einen nahtlosen Übergang von der Arbeitsunfähigkeit auf Berufsunfähigkeit. Diese Überbrückungshilfe wird gezahlt wenn der gesetzliche oder private Krankenversicherungsträger das Kranken- bzw. Krankentagegeld einstellt. Auch bei speziellen Beeinträchtigungen, wie beispielsweise ein ständiger Rollstuhlbedarf, Blindheit oder Taubheit, ist einmalig in der Vertragslaufzeit eine Leistung über den Zeitraum von maximal 24 Monaten garantiert. Darüber hinaus erhalten Kunden von AXA eine medizinische und berufliche Rehabilitations- und Integrationsberatung. Bei erfolgsversprechenden Rehabilitationsmaßnahmen werden diese zusätzlich zur BU-Rente übernommen.

Optionaler Schutz vor schleichender Geldentwertung

Damit der Berufsunfähigkeitsschutz mit steigenden Lebenshaltungskosten und höherem Einkommen mitwächst, kann eine Dynamik integriert werden. Jährlich entscheidet der Kunde dann, ob er die dynamische Anpassung annehmen möchte und das auch dann noch, wenn er mehrere Jahre auf diese Anpassung verzichtet hat. Im Leistungsbezug sorgt die seit Jahren hohe Überschussbeteiligung von AXA und DBV dafür, dass die Berufsunfähigkeitsrente im Leistungsfall mit der Zeit nicht ihren Wert verliert.

