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Die neuen McCafé Drinks: Für den individuellen Lifestyle-Moment

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München (ots)

Mit trendigen Getränken, neuem Look und einer starken Kampagne rund ums McCafé setzt McDonald's Deutschland 2026 einen klaren Fokus auf neue Drinks.

Getränke sind heute mehr als nur Durstlöscher. Sie sind ein Ausdruck schöner Momente, persönlicher Vorlieben und der richtigen Stimmung - und werden mitgenommen, gezeigt und geteilt. Hier setzt McDonald's Deutschland 2026 an: Als erster Markt weltweit bietet das Unternehmen seit dem 29. April neue, trendige Drinks an und erweitert damit das McCafé-Angebot. Damit erschließt McDonald's Deutschland ein neues Segment und schafft eine zusätzliche Plattform sowie ein neues Lebensgefühl für Gäste. Im Bereich Getränke sieht das Unternehmen großes Potenzial für weiteres Wachstum. Begleitet wird der Launch der neuen Drinks von einem frischen modernen Look, der das neue McCafé-Feeling transportiert.

"Mit den neuen McCafé Drinks entwickeln wir unser Getränke-Angebot gezielt weiter - hin zu lifestyle-orientierten Kreationen. So bringen wir mehr Auswahl in den Alltag unserer Gäste und stärken McDonald's Position als moderner Go-to-Place für Getränke. In Deutschland treiben wir diesen Bereich konsequent voran - unterstützt durch eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne und starke Markenpartnerschaften wie z. B. mit Red Bull und Coca-Cola", so Mario Federico, Vorstandsvorsitzender bei McDonald's Deutschland.

Was ist neu im Getränke-Bereich bei McDonald's?

Im Zentrum der neuen McCafé Drinks steht die Idee, dass Getränke heute mehr können: Sie sind ein Ausdruck von Stimmung und Begleiter für unterschiedlichste Momente. Die neuen Drinks sind in vier Kategorien gegliedert, die unterschiedliche Geschmäcker und Bedürfnisse abdecken - von belebend bis erfrischend, von fruchtig bis cremig:

Die Energizer: Für den extra Energie-Kick - Red Bull kombiniert mit überraschenden Aromen:

Red Bull Waldmeister Energizer : Süß-grüner Waldmeistergeschmack trifft auf den belebenden Red Bull Energy Kick - eiskalt, vertraut und überraschend neu.

: Süß-grüner Waldmeistergeschmack trifft auf den belebenden Red Bull Energy Kick - eiskalt, vertraut und überraschend neu. Red Bull Blueberry Energizer: Red Bull in Kombination mit fruchtigem Blaubeergeschmack, getrockneten Heidelbeeren und Eiswürfeln.

Die Refresher: Fruchtig-leichte Getränke mit tropischem Twist - ideal für eine sommerliche Erfrischung:

Strawberry Melon Refreshe r: Der Geschmack von Erdbeere und Wassermelone ergänzt durch getrocknete Erdbeeren für den besonderen Twist.

r: Der Geschmack von Erdbeere und Wassermelone ergänzt durch getrocknete Erdbeeren für den besonderen Twist. Tropic Pineapple Refresher: Tropischer Ananasgeschmack mit fruchtigen Bobas machen jeden Schluck zu einem Kurzurlaub.

Die Fizzer: Prickelnde Getränke auf Sprite®-Basis mit intensiven Fruchtaromen:

Cherry Kiss & Sprite : Sprite® verbindet sich mit leckerem Sauerkirschgeschmack zu einem eiskalten und süß-saurem Erlebnis.

: Sprite® verbindet sich mit leckerem Sauerkirschgeschmack zu einem eiskalten und süß-saurem Erlebnis. Pink Dragonfruit & Sprite: Erfrischende Sprite® in Kombination mit Guave, Yuzu und gefriergetrockneten Drachenfruchtstücken sorgen für exotischen Geschmack und einen pinken Farbverlauf.

Die Coffee Specials: Kühle Kaffee- und Matcha-Variationen für genussvolle Momente:

Iced Latte Caramel : Eine fein-herbe Arabica-Kaffee-Mischung mit Eiswürfeln, gekühlter Milch oder Milchalternativen und einem Sirup mit Karamellgeschmack.

: Eine fein-herbe Arabica-Kaffee-Mischung mit Eiswürfeln, gekühlter Milch oder Milchalternativen und einem Sirup mit Karamellgeschmack. Iced Matcha Strawberry: Feinherber Matcha mit einer fruchtig-süßen Erdbeersauce und eisgekühlter Milch oder Milchalternativen.

Im Rahmen der neuen McCafé Drinks setzt McDonald's Deutschland auf starke Partner: Das Unternehmen kooperiert mit Red Bull - begleitet von aufmerksamkeitsstarken Aktivierungen. Darüber hinaus wird die langjährige Partnerschaft mit Coca-Cola® fortgeführt und gezielt auf den McCafé-Bereich ausgeweitet.

Begleitet wird der Launch der neuen McCafé Drinks durch eine dynamische 360 Grad Kampagne inklusive TV, OOH, Online-Werbung, Audio, Social Media, PR, App - und Influencer-Aktivierungen. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Der TVC wurde produziert von LE BERG GmbH, Regie führte Iris Kim.

Link zum TVC: https://youtu.be/-BUJ_E0RWc8

Mehr Informationen zu den neuen McCafé Drinks bei McDonald's Deutschland finden Sie unter: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/beverages2026.html

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