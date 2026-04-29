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Alles auf lila: Grimace sorgt für Geburtstagsstimmung bei McDonald's Deutschland

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München (ots)

Der kultige McDonald's Charakter wird zum neuen "Head of Birthdays" befördert und macht ab sofort jeden Tag zu einem Geburtstag.

Grimace, das flauschige, liebevolle und unverwechselbar lilafarbene Maskottchen, ist zurück bei McDonald's Deutschland. Nachdem er im vergangenen Jahr mit seinem beliebten Grimace Shake für Begeisterung gesorgt hat, rückt er nun erneut ins Rampenlicht - und übernimmt eine ganz besondere Rolle: Als neuer "Head of Birthdays" zeigt Grimace, dass Geburtstage kein Datum, sondern ein Mindset sind. Denn für Grimace ist jeder Tag ein Geburtstag. Grimace kommt natürlich nicht mit leeren Händen: im Gepäck hat er sein eigenes Purple Menü und zahlreiche neue Food Highlights.

Was sind die neuen Purple Food Highlights bei McDonald's?

Ab dem 29. April starten im Rahmen der neuen Grimace Kampagne für rund drei Wochen mehrere limitiere Produkte - inspiriert von Grimace's Lieblingsfarbe.

Neu ist der Purple BBQ - ein lilafarbener süßlich-würziger Burger mit leicht rauchiger Note. Ergänzt wird das Angebot durch den Purple Berry & Cream Dip, der fruchtiges Heidelbeerpüree mit Sauerrahm kombiniert. Für alle, die es extra süß mögen, gibt es die Heiße Purple Cream Cheese Tasche mit Heidelbeerfüllung und milder Frischkäsezubereitung oder auch die McPops® Purple Party - crunchy, süß und ebenfalls mit fruchtiger Heidelbeerfüllung.

Und weil bei Grimace eines auf keinen Fall fehlen darf, kehrt natürlich sein beliebter Shake zurück: Der Grimace Shake mit Sahne-Topping.

Das neue Purple Menü mit Grimace Shake gibt es wahlweise mit dem neuen Purple BBQ, einem Big Mac®, 9er Chicken McNuggets® oder McPlant® Nuggets. Dazu große Pommes Frites, den neuen Purple Berry & Cream Dip oder eine Sauce nach Wahl. Zur Erfrischung kann zwischen dem Grimace Shake und einem 0,5l Softdrink gewählt werden.

Noch mehr Überraschungen rund um Grimace

Kurz nach Kampagnenstart sorgt Grimace für echte Hingucker und seine ganz eigene Geburtstagswelt: Wer aufmerksam unterwegs ist, entdeckt in ganz Deutschland mehrere komplett lilafarben verpackte McDonald's Restaurants sowie zahlreiche weitere Standorte deutschlandweit, in denen Grimace für lila Geburtstagszauber sorgt. Auch bei ausgewählten Events und der ein oder anderen Social Media Plattform wird Grimace mit seiner tollpatschigen, liebevollen Art für Aufmerksamkeit sorgen.

Coca-Cola® Gläser bei McDonald's: Kult in vielen deutschen Haushalten

Auch über die Kampagne hinaus übernimmt Grimace eine besondere Rolle: Am 04. Mai kehren die ikonischen Coca-Cola® Gläser zurück zu McDonald's Deutschland. Seit über 20 Jahren haben die Gläser bereits Kultstatus und sind ein jährlich wiederkehrendes Highlight, das Sammelleidenschaft und Freude bei McDonald's Fans verbreitet. Wie eine aktuelle McDonald's Umfrage zeigt, besitzen über 70 Prozent der Haushalte in Deutschland mindestens ein Coca-Cola Glas* von McDonald's - ein Beleg für die anhaltende Beliebtheit der Aktion. Neben fünf neuen klassischen Designs gibt es in diesem Jahr ab dem 11. Mai noch ein ganz besonderes Sammlerstück: das exklusive lilafarbene Grimace Glas. Alle Gläser sind exklusiv über die McDonald's App in Verbindung mit einem Doppelpack-Menü Coupon erhältlich.

Für die Verbreitung der Grimace Kampagne setzt McDonald's auf eine 360 Grad Kampagne inklusive TV, OOH, Online-Werbung, Audio, Social Media, PR, GMA - und Influencer-Aktivierungen. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Der TVC wurde produziert von LE BERG GmbH, Regie führte Omri Cohen.

* Das Marktforschungsinstitut Appinio hat im Februar 2026 im Auftrag von McDonald's 1.000 Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren befragt, repräsentativ für die Alters- und Geschlechtsverteilung der deutschen Gesamtbevölkerung.

Link zum TVC: https://www.youtube.com/watch?v=IzDaHTE8-n8

Link zum LinkedIn Profil von Grimace: https://www.linkedin.com/in/headofbirthdays/

Mehr Informationen zu Grimace bei McDonald's Deutschland finden Sie unter: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/grimace.html

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