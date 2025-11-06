McDonald's Deutschland

Winterzeit ist Rösti-Zeit: Der Big Rösti ist zurück bei McDonald's Deutschland!

München (ots)

Mit dem Comeback des Big Rösti versetzt McDonald's Deutschland die ganze Nation dorthin, wo Winter und Hüttengaudi zuhause sind.

Wenn die Tage kürzer werden und es draußen grau, nass und kalt wird, ist es Zeit für ein kulinarisches Comeback, auf das viele gewartet haben: Der Big Rösti ist zurück! Der Kultburger gehört einfach zum richtigen Winter dazu, genauso wie Schnee und heiße Schokolade. Unter dem Motto "Winterzeit ist Rösti-Zeit" feiert McDonald's ab dem 06. November die Rückkehr des legendären Winterklassikers und lädt Foodies bis zum 06. Januar 2026 ein, ins Winter Wonderland einzutauchen und sich vom Spirit der Rösti-Zeit mitreißen zu lassen.

Hüttengaudi mit dem Big Rösti

Schon der erste Biss in den Big Rösti transportiert McDonald's Liebhaber aus dem tristen und urbanen Stadtwinter in eine Bilderbuchlandschaft voller Schnee und Hüttengaudi. Der Burger mit 100 % saftigem Rindfleisch aus Deutschland, goldgelbem Rösti-Patty, knusprigem Bacon, zartschmelzendem Cheese, cremiger Big Rösti-Sauce und einem extra fluffigen Bun, das mit würzigem Cheese und Baconwürfeln aus 100% Schweinefleisch aus Deutschland bestreut wird, bildet den perfekten Start in die kalte Jahreszeit! Neben der klassischen Big Rösti Variante kommen gleich mehrere Variationen auf die Speisekarte:

Der Big Rösti Raclette (bis 03. Dezember): 100% saftiges Rindfleisch aus Deutschland, goldgelbes Rösti-Patty, herzhafter Raclette Käse, knuspriger Bacon, Gurken, Zwiebeln, cremige Big Rösti-Sauce und ein extra fluffiges Bacon-Cheese-Bun on top - wer den Big Rösti mag, wird jetzt vor Freude jodeln!

(bis 03. Dezember): 100% saftiges Rindfleisch aus Deutschland, goldgelbes Rösti-Patty, herzhafter Raclette Käse, knuspriger Bacon, Gurken, Zwiebeln, cremige Big Rösti-Sauce und ein extra fluffiges Bacon-Cheese-Bun on top - wer den Big Rösti mag, wird jetzt vor Freude jodeln! Der Big Rösti Hüttengaudi : 100% saftiges Rindfleisch und goldgelbes Rösti-Patty werden durch drei köstliche Zwiebel-Kreationen ergänzt - frische, weiße Zwiebeln, knusprige Crispy Onions und die würzig-süßliche Onion Relish Sauce - dazu herzhafter Bacon, cremige Big Rösti-Sauce und als Krönung ein extra fluffiges Bacon-Cheese-Bun.

: 100% saftiges Rindfleisch und goldgelbes Rösti-Patty werden durch drei köstliche Zwiebel-Kreationen ergänzt - frische, weiße Zwiebeln, knusprige Crispy Onions und die würzig-süßliche Onion Relish Sauce - dazu herzhafter Bacon, cremige Big Rösti-Sauce und als Krönung ein extra fluffiges Bacon-Cheese-Bun. Big Rösti Käsespätzle Style (ab 04. Dezember): 100 % saftiges Rindfleisch aus Deutschland und das goldgelbe Rösti-Patty treffen erstmals auf cremig-würzige Käsespätzle-Style Sauce. Dazu zartschmelzender Cheese, knusprige Röstzwiebeln, cremige Big Rösti-Sauce und ein extra fluffiges Bacon-Cheese-Bun obendrauf - so cremig war der Big Rösti noch nie!

Alpenfeeling zum Snacken

Für alle, die das alpine Lebensgefühl noch weiter auskosten möchten, bringt McDonald's Deutschland in diesem Winter weitere Highlights in die Restaurants, welche von den herzhaften Klassikern der Alpenküche inspiriert sind. Ganz neu im Sortiment sind die Käsespätzle Snackers, Mini-Taler aus Spätzle, einer cremigen Schmelzkäsezubereitung und Käse, umhüllt von einer knusprigen, goldbraunen Panade. Für den perfekten Dip sorgt die Hüttengaudi Sauce, eine würzig-süßliche Onion Relish Sauce, die ideal zu Pommes, Nuggets oder den Käsespätzle Snackers passt. Und wer nach all dem Herzhaften eine Erfrischung sucht, findet sie im McFizz Skiwasser, einem spritzigen Getränk, das dem beliebten Tiroler Skiwasser mit Himbeergeschmack nachempfunden ist und die winterliche Genussreise perfekt abrundet.

Ein Winter voller Geschmack, Freude und Nostalgie

Seit Jahren ist der Big Rösti der Inbegriff des McDonald's-Winters in Deutschland. In diesem Jahr steht er mehr denn je für ein Lebensgefühl voller Winterzauber und Hüttengaudi - für den Duft von Käse in der Luft, für Freude, Wärme und all die unverwechselbaren Momente, die den Winter so besonders machen.

Für die Verbreitung der Kampagne setzt McDonald's auf eine 360 Grad Kampagne inklusive TV- und Funk-Spots sowie Social Media. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Der TVC wurde produziert von ICONOCLAST, Regie führten Brand & Paladino.

Link zum TVC: https://youtu.be/VfXga4ZHcy4

Mehr Informationen zu den neuen Produkten bei McDonald's Deutschland finden Sie unter: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/big-roesti.html

Original-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell