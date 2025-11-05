McDonald's Deutschland

"Der Papa haut einen raus"- Stromberg und McDonald's Deutschland starten MONOPOLY 2025

Der bekannteste Bürochef der Nation landet als fiktives Testimonial in der beliebten Highlightkampagne von McDonald's Deutschland - und sorgt beim MONOPOLY-Gewinnspiel zum Jahresende für jede Menge Wirbel mit Augenzwinkern.

Ab dem 13. November 2025 heißt es wieder: abziehen, sammeln, gewinnen - denn MONOPOLY bei McDonald's kehrt zurück! Auch in diesem Jahr warten zahlreiche Preise und Überraschungen - doch 2025 steht das Gewinnspiel unter einem ganz besonderen Vorzeichen: Unter dem Motto "Der Papa haut einen raus" wird erstmals in der Geschichte von McDonald's Deutschland eine fiktive Figur zum Testimonial der Kampagne. Niemand Geringerer als Bernd Stromberg, gespielt von Christoph Maria Herbst, übernimmt die Hauptrolle und bringt mit seinem typischen Charme, Zynismus und Bürohumor frischen Wind in eine der beliebtesten McDonald's Aktionen des Jahres. Dabei entdeckt er dank McDonald's als "big spender" die Freude am Schenken.

Vom Büro ins McDonald's Universum - "Der Papa haut einen raus"

Gemeinsam mit der Marketing Leadagentur Scholz & Friends hat McDonald's eine sechsteilige Mockumentary-Reihe entwickelt, in der Stromberg auf gewohnt selbstironische Weise erklärt, wie er es geschafft hat, Testimonial der beliebten Marke zu werden. Die Serie erweitert das McDonald's Universum um eine humorvolle, erzählerische Ebene und schlägt zugleich die Brücke zu einem der erfolgreichsten deutschen Comedyformate.

Ein besonderes Highlight: Die neue Mockumentary wird auf allen McDonald's Channels zu sehen sein und darüber hinaus im Abspann des neuen Stromberg-Films angeteasert, der am 01. Dezember 2025 seine Premiere feiert und kurz danach in die deutschen Kinos kommt. Damit verschmelzen erstmals Film, Marke und Kultfigur in einem gemeinsamen Universum - ein neuartiger Ansatz, der klassische Werbung mit fiktionalem Storytelling verbindet.

"Wir sind stolz darauf, mit der Mockumentary eine neue Erzählweise im MONOPOLY Kosmos gefunden zu haben. Es ist für uns eine der wichtigsten Kampagnen im Jahr und wir freuen uns, denn Stromberg verbindet als Kultserie Generationen! Ich mag es, wenn Marken Mut zur Selbstironie haben - und wer, wenn nicht McDonald's steht für das berühmte Augenzwinkern in seiner Markenkommunikation", so Stijn Mentrop, Marketingvorstand von McDonald's Deutschland.

MONOPOLY bei McDonald's - Spielspaß, Sammelfieber und starke Gewinne

Wie gewohnt können Gäste Sticker in teilnehmenden Restaurants auf ausgewählten Aktionsprodukten wie dem Big Rösti, Big Tasty® Bacon, McCrispy®, McFlurry® oder großen Pommes und großen Softgetränken sammeln. Das eigentliche Spiel findet digital in der MyMcDonald's App statt: Codes werden durch registrierte App-User eingescannt oder eingegeben, Straßen und Bahnhöfe gesammelt, Sofortgewinne direkt eingelöst.

Neben zahlreichen Food-Sofortgewinnen winken auch 2025 wieder hochwertige Hauptpreise, darunter exklusive Reisen und einmalige Erlebnisse von Anbietern wie Urlaubsguru, Coca-Cola® und Red Bull. Auf ganz besondere Glückspilze warten Gewinn-Highlights wie ein Gutschein für ein individuelles Massivhaus in Höhe von 250.000 EUR von Town & Country Haus und Fahrzeuge wie der 100% elektrische BWM i4 Gran Coupé oder der Sunlight CLIFF 600 Adventure Camper-Van inklusive Adventure Ausstattung und Schlafdach - von Reisen und Erlebnissen über Technik- und Lifestyleprodukte bis hin zum 100.000 Euro Jackpot ist in diesem Jahr wieder alles mit dabei.

360-Grad-Kampagne mit Humor, Storytelling und Kultstatus

Die diesjährige MONOPOLY Kampagne läuft vom 13. November 2025 bis zum 6. Januar 2026 und wird multimedial ausgespielt - von TV über Online, Radio, Social Media und OOH bis hin zur McDonald's App. Über die gelernte Gewinnspielmechanik hinaus steht digital die neue Mockumentary-Serie mit Bernd Stromberg im Mittelpunkt der Kampagne und zeigt, wie moderne Markenkommunikation über klassische Werbung hinausgehen kann.

Mit der Kooperation zwischen McDonald's und der Kultfigur Stromberg setzt die Marke neue Impulse in der Verbindung von Unterhaltung und Markenkommunikation - und beweist, dass Branded Entertainment mit humorvollem Storytelling heute der Schlüssel zu generationenübergreifender Aufmerksamkeit und Begeisterung ist. Idee und Konzeption lagen bei Scholz & Friends mit Banijay Media Germany, die Produktion der Mockumentary bei Brainpool und TV, Digital und Social bei Markenfilm.

Die ersten beiden Episoden der Mockumentary finden Sie unter: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYL69Loq3crzQf66YGBqkDe5pMcVPdMTz

