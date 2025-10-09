Continentale Versicherung

Innovativer Service to go: Die neue GesundheitsApp der Continentale

Dortmund (ots)

Schneller Zugang, einfache Handhabung, sicherer Datenaustausch - mit der neuen Continentale GesundheitsApp bietet die Continentale Versicherung ihren Kunden ab sofort noch komfortableren Service rund um ihre private Krankenvollversicherung oder -zusatzversicherung. Auch die Nutzung des E-Rezeptes wird möglich.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

"Als moderner Krankenversicherer möchten wir unseren Kunden einen möglichst bequemen Zugang zu unseren umfangreichen Services bieten, etwa über das Smartphone. Deshalb investieren wir viel in Digitalisierung und entwickeln unsere Angebote kontinuierlich weiter", sagt Dr. Marcus Kremer, Vorstand Kranken der Continentale Versicherung. So ist die neue GesundheitsApp eine Weiterentwicklung der innovativen RechnungsApp des Versicherers, die erst im Frühjahr mit dem Deutschen App-Award 2025 ausgezeichnet wurde.

Digitale Identität im Gesundheitswesen zur Nutzung des E-Rezeptes

Krankenvollversicherte können sich mit der neuen GesundheitsApp nun ganz einfach eine digitale Identität im Gesundheitswesen anlegen. Diese ist nötig, um zum Beispiel die offizielle E-Rezept-App der "Nationalen Agentur für Digitale Medizin" (gematik) nutzen zu können. Dadurch erhalten Kunden Verschreibungen und Rezepte bequem aufs Smartphone. Mit dem Online Check-in können Kunden zudem ihre Krankenversichertennummer bequem und sicher an ihre Arztpraxis übertragen.

Ebenfalls neu für Krankenvollversicherte und -zusatzversicherte ist der digitale Rechnungsempfang: So können Kunden Rechnungen nun in der App erhalten statt per Post. Das Abfotografieren von Rechnungen oder der Scan von QR-Codes entfällt dadurch. Voraussetzung ist, dass der Rechnungsaussteller den digitalen eRechnungsservice anbietet.

Praktischer Parkplatz für Dokumente

Weiterhin problemlos möglich ist mit der GesundheitsApp das einfache Hochladen von Rechnungen, Rezepten, Verordnungen oder sonstigen Belegen, um diese zur Erstattung einzureichen. Mit der Parkplatzfunktion können sie die Rechnungen in der App auch erst einmal sammeln, ohne sie zur Erstattung einzureichen. Denn oft lohnt es sich, diese nicht einzureichen, um stattdessen lieber eine Beitragsrückerstattung oder Pausschalleistung von der Continentale zu erhalten. Ob und wann Kunden die gesammelten Belege erstatten lassen, können sie später entscheiden. Über die digitale Postbox sind die Leistungsunterlagen zudem jederzeit und überall abrufbar.

Weitere Informationen zur Continentale GesundheitsApp gibt es unter https://www.continentale.de/gesundheitsapp. Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/kv-digital.

Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibt

Die Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Ihre Überzeugung: Tradition und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.

Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.

