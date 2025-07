Deutsche Welthungerhilfe e.V.

Welthungerhilfe stellt Jahresbericht 2024 vor und gibt aktuellen Ausblick

Globale Herausforderungen und lokale Lösungen - trotz Krise Hunger besiegen

Bonn/Berlin (ots)

Die Lage ist alarmierend: Jeder elfte Mensch weltweit hungert. Zunehmende Ungleichheit, Klimakrise, neue und bestehende Konflikte - etwa in Gaza, Sudan oder Myanmar - sowie gekürzte öffentliche Budgets drohen, bereits erreichte Fortschritte zunichtezumachen.

Und dennoch: Überall dort, wo die Welthungerhilfe tätig ist, gibt es Menschen, die Chancen ergreifen, ihre Lebensbedingungen verbessern und Wandel gestalten - mit Unterstützung durch lokale Partner, Spender*innen und internationale Zusammenarbeit.

Wie das möglich ist, welche Erfolge erreicht wurden und warum politische Entscheidungen jetzt den Unterschied machen, erläutern Präsidentin Marlehn Thieme und Generalsekretär Mathias Mogge anlässlich der Vorstellung des Jahresberichts 2024.

Ebenso beleuchtet werden Entwicklungen bei privaten Spenden sowie die Auswirkungen gekürzter Haushaltsmittel auf die weltweite Hungerbekämpfung.

24. Juli 2025, 10.00 Uhr

dbb Forum Berlin

Friedrichstraße 169, 10117 Berlin

Teilnehmende:

Marlehn Thieme, Präsidentin Welthungerhilfe

Mathias Mogge, Generalsekretär Welthungerhilfe

Den Bericht mit Sperrfrist, Grafiken und Fotos finden Sie unter:

https://www.welthungerhilfe.de/digitale-pressemappe-jahresbericht-2024

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.welthungerhilfe.de/presse

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie setzt sich mutig und entschlossen für eine Welt ohne Hunger ein. Seit ihrer Gründung am 14.12.1962 wurden 12.128 Auslandsprojekte in rund 72 Ländern mit 5,07 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen

