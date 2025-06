Deutsche Welthungerhilfe e.V.

"Kompass 2025 - Zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik"

Berlin/Osnabrück (ots)

Am Dienstag, 17. Juni, stellen Terre des Hommes und die Welthungerhilfe den diesjährigen "Kompass 2025 - Zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik" vor.

Nach Jahren des Zuwachses gehen die öffentlichen Entwicklungsleistungen massiv zurück. Die Kürzungen haben gravierende Folgen für die internationale Entwicklungszusammenarbeit und auch die humanitäre Hilfe. Wie wird die Bundesregierung darauf reagieren, wie wird sich das auf den Haushalt 2025 und die folgenden Jahre auswirken?

Dabei steht die deutsche Entwicklungspolitik ohnehin unter Druck: Legitimitätsfragen, geopolitische Umbrüche und wachsende Konflikte treffen auf schrumpfende Budgets.

Mit dem diesjährigen Kompass stellen wir deshalb die Leitfrage: "Quo vadis Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe?". Die mehr denn je dramatische Lage angesichts der humanitären Krisen - etwa im Gazastreifen und im Sudan - unterstreicht, wie dringend politische Antworten auf diese Frage gefunden werden müssen. Der Bericht zeigt die Chancen und Möglichkeiten für richtungsweisende Entscheidungen auf.

Wir würden uns freuen, Sie zu dieser digitalen Pressekonferenz begrüßen zu können und bitten um eine Anmeldung bis zum 16. Juni unter presse@welthungerhilfe.de.

17. Juni 2025, 10:00 Uhr via Zoom

Teilnehmer:

Joshua Hofert, Vorstand Kommunikation Terre des Hommes

Mathias Mogge, Vorstandsvorsitzender Welthungerhilfe

Einwahllink:

https://ots.de/08r6la

Meeting-ID: 869 6076 5159, Kenncode: 20PKWT25

Weitere Informationen, Grafiken und Fotos sowie den Bericht finden Sie ab sofort mit Sperrfrist (17.06., 00:01 Uhr) unter www.tdh.de/kompass.

Allgemeine Informationen unter www.welthungerhilfe.de/presse und www.tdh.de.

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie setzt sich mutig und entschlossen für eine Welt ohne Hunger ein. Seit ihrer Gründung am 14.12.1962 wurden 12.128 Auslandsprojekte in rund 72 Ländern mit 5,07 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.

Terre des Hommes

starke Kinder - gerechte Welt

Unser Name "Terre des Hommes" steht für eine "Erde der Menschlichkeit". Klimawandel, Kinderarbeit, Krieg und Vertreibung - wir machen Kinder und Jugendliche stark und schützen sie mit unseren Projekten vor Gewalt und Ausbeutung. Wir leisten humanitäre Hilfe und verbessern die Lebensbedingungen von Kindern weltweit. Was uns dabei besonders wichtig ist: Wir arbeiten mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen und setzen gemeinsam mit Kindern ihre Rechte durch. Als Kinderrechtsorganisation sind wir unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien. Wir fördern rund 400 Projekte für Kinder und Jugendliche in 47 Ländern. In Deutschland engagieren sich rund 1500 ehrenamtlich Aktive an etwa 80 Orten mit Terre des Hommes für Kinderrechte.

Original-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell