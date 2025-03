ARTE G.E.I.E.

2 OSCAR-Auszeichnungen für ARTE-Koproduktionen

I'M STILL HERE und FLOW

ARTE freut sich sehr, über die Oscars für I'M STILL HERE als Bester internationaler Film und für FLOW in der Kategorie Bester Animationsfilm. ARTE war mit fünf Filmen und sieben Nominierungen ins Oscarrennen gegangen und gewann mit I'M STILL HERE und FLOW jeweils einen Oscar.

Während der Militärdiktatur in Brasilien sucht Eunice Paiva nach ihrem 1971 verschwundenen Ehemann Rubens. Jahrzehnte später wird er offiziell als "Desaparecido" erklärt, als einer von unschuldigen Bürgern, die verhaftet, entführt und anschließend gefoltert und ermordet wurden. Eunice wird Anwältin für Menschenrechte und politisiert sich...

Bester Animationsflm:

Flow

von Gints Zilbalodis

ARTE France Cinéma

Dream Well Studio, Sacrebleu Production, Take Five

Litauen/Frankreich/Belgien 2024

"Flow" ist ein Animationsfilm des lettischen Regisseurs Gints Zilbalodis, der von Frankreich und Belgien koproduziert wurde. Er erzählt die Geschichte einer Katze, deren Heimat von einer reißenden Flut verschluckt wurde, und die Zuflucht auf einem Boot sucht, auf dem schon viele andere Tiere Schutz gefunden haben. Die verschiedenen Arten lernen trotz ihrer Unterschiede zusammenzuhalten. Gar nicht so einfach für den samtpfötigen Einzelgänger...

Die ARTE-Koproduktion FLOW wurde schon beim Europäischen Filmpreis und bei den Golden Globes als jeweils bester Animationsfilm ausgezeichnet.

