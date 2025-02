Diamant Software GmbH

Rechnungswesen und Controlling aus der Cloud: Die Vereinigte Hagelversicherung VVaG treibt Digitalisierung mit Diamant Software voran

Bielefeld (ots)

Die Vereinigte Hagelversicherung VVaG in Gießen geht konsequent den Weg der digitalen Transformation. Mit der Einführung des Diamant/4 Rechnungswesens, der neuesten Generation cloudbasierter Rechnungswesen- und Controlling-Software von Diamant Software, optimiert das Unternehmen seine Finanzprozesse. Diese Entscheidung ist Teil einer umfassenden Digitalstrategie, die nicht nur Effizienz, sondern auch Sicherheit und Flexibilität in den Vordergrund stellt.

Cloud-Lösungen als Herzstück der Digitalstrategie

Die Versicherungsbranche - und speziell die Vereinigte Hagelversicherung - vertraut zunehmend auf Cloud-Lösungen. Software-as-a-Service-Modelle bieten hohe Sicherheit und ermöglichen Flexibilität, die entscheidend ist, um auf dynamische Anforderungen reagieren zu können. Die Vereinigte Hagelversicherung hat sich bewusst für die Cloud entschieden, um sensible Daten optimal zu schützen und ihre kaufmännischen Systeme vollständig zu vernetzen. "Digitale Prozesse wie elektronische Unterschriften und Vertragsabwicklungen sind für uns mittlerweile Alltag", erklärt die fachliche Projektleiterin Daniela Weber. Mit der Einführung des Diamant/4 Rechnungswesens unterstützt Diamant Software bei der Regulation und der Auslagerung kaufmännischer Prozesse in die Cloud.

Integration und Weiterdenken der Cloud-Strategie

Die Entscheidung für eine neue Software im Rechnungswesen will gut überlegt sein - besonders, wenn bestehende Systeme über Jahre hinweg etabliert wurden. Doch die parallel stattfindende Einführung eines neuen Bestandsführungssystems zeigte, dass die bisherige Lösung im Finanzbuchhaltungsbereich den steigenden Anforderungen an Skalierbarkeit und Vernetzung nicht mehr gerecht wurde. Diese Erkenntnis verdeutlichte den Bedarf nach einer zukunftssicheren, skalierbaren Lösung im Finanzbereich. "Unser Team war hoch motiviert, eine Lösung zu finden, die uns wirklich langfristig unterstützt", betont der Abteilungsleiter Finanz- und Rechnungswesen Klaus Kotte. "Mit Diamant/4 haben wir ein System, das alle kaufmännischen Applikationen vernetzt und mit dem Diamant Integration Hub nahtlos Bestandsführung, Kapitalanlageverwaltung, Immobilienverwaltung und HR integriert."

"Eher kollegial, als ein Kunden-Lieferanten-Verhältnis"

Schon im Auswahlprozess überzeugte Diamant Software durch Branchenkenntnisse und ein tiefes Verständnis der speziellen Anforderungen der Vereinigten Hagelversicherung. "Die Mitarbeitenden von Diamant Software haben während der Auswahlphase mehr Fragen gestellt als alle Mitbewerber zusammen - und die waren auch noch extrem fundiert", erinnert sich Projektleiterin Daniela Weber. Diese gründliche Herangehensweise stärkte das Vertrauen von Beginn an und erwies sich als solider Grundstein für die spätere Implementierung. Die Zusammenarbeit ging über eine klassische Kunden-Lieferanten-Beziehung hinaus: Vom ersten Workshop bis zur Schulung der Mitarbeitenden war das Diamant-Team eng eingebunden und passte jeden Projektschritt gezielt an die Anforderungen der Versicherung an. Die Kombination aus partnerschaftlicher Zusammenarbeit und ausgeprägtem Branchen-Wissen sicherte nicht nur eine reibungslose Implementierung, sondern legte auch die Basis für eine langfristige und zukunftsorientierte Zusammenarbeit.

"Geräuschlose Einführung" ohne Unterbrechung des Tagesgeschäfts

Die erweiterten (Drittanbieter-)Integrationen u.a. in die Microsoft Office Welt von Diamant/4 erleichtern die Erstellung gesetzlich vorgeschriebener Reports, was die Finanzprozesse insgesamt transparenter und zuverlässiger macht. Für das Team der Vereinigten Hagel-Versicherung bietet die Lösung eine solide, flexible Basis für fundierte, datengetriebene Entscheidungen. Die Software-Lösung aus Bielefeld bietet eine hohe Skalierbarkeit und optimiert interne Prozesse durch die Automatisierung verschiedener manueller Tätigkeiten. Sämtliche Kontoauszüge werden automatisiert verarbeitet und Eingangsrechnungen können automatisch dem jeweiligen Besteller direkt zur sachlichen Prüfung zugeleitet werden. Im Tagesgeschäft wird mit einem Mausklick zwischen den vielen Mandanten der Finanzbuchhaltung gewechselt. Besonders erfreulich für die Inhouse-IT: Dank SaaS muss sich niemand um Updates und Sicherheit des Systems kümmern. Überhaupt wäre das Go-Live sprichwörtlich beinahe an Finanz- und IT-Vorstand Dr. Jan Keller vorbeigegangen: "Ich habe eine völlig aufgeregte Rechnungswesen-Abteilung erwartet. Aber weit gefehlt, eine derart geräuschlose Softwareeinführung habe ich noch nicht erlebt. Wir hatten keine Einschränkungen oder Unterbrechungen im Tagesgeschäft. Alle waren hoch motiviert und konnten sofort im neuen System weiterarbeiten."

Über die Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Die Vereinigte Hagelversicherung VVaG in Gießen ist ein traditionsreicher Versicherungsverein, der sich auf den Schutz landwirtschaftlicher Kulturen spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1824 bietet der Verein Landwirten umfassenden Schutz gegen Wetterrisiken wie Hagel, Sturm, Frost und Starkregen. Mit ihrem Hauptsitz in Gießen, acht Bezirksdirektionen und sechs ausländischen Niederlassungen ist die Vereinigte Hagelversicherung mittlerweile in zehn Ländern Europas tätig und dabei stets nah bei ihren Kunden als innovative Partnerin. Sie investiert kontinuierlich in moderne Technologien und innovative Lösungen, um den Schutz der Ernteerträge stetig zu verbessern. Ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Klimaschutz spiegelt sich in ihren umweltfreundlichen Geschäftsprozessen wider.

Über Diamant Software GmbH

Diamant Software ist der Spezialist für digitalisierte und automatisierte Rechnungswesen- und Controlling-Software in mittelständisch geprägten Organisationen. Zahlreiche Unternehmen mit über 100.000 Anwendern aus allen Bereichen der Wirtschaft sowie Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens vertrauen auf die Lösungen des Bielefelder Unternehmens. Diamant Software verfolgt seit Gründung das Ziel, die Zukunft von Rechnungswesen-Software zu gestalten, indem sie fortschrittliche und innovative Lösungen anbietet. Hieran arbeiten mehr als 300 Mitarbeitende am Stammsitz in Bielefeld. Seit 2019 betreibt Diamant Software ein KI-Kompetenzzentrum in Darmstadt und ist Gründungsmitglied der Initiative des KI-Park e.V. zur Förderung von KI-Technologie und Anwendungen in Europa. www.diamant-software.de

