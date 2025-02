McDonald's Deutschland

All das mit den neuen McSmart Snacks: Unbeschwerte Momente für jeden Geldbeutel

München (ots)

McDonald's Deutschland zelebriert mit McSmart Snacks kleine Auszeiten im Alltag - egal ob mit Freund:innen, Familie, Kolleg:innen oder alleine. Das Unternehmen erweitert damit die erfolgreichen McSmart Menüs um eine Snacking Plattform.

Snacken, Teilen, Wohlfühlen: Es sind die kleinen Momente im Leben, die uns eine Pause vom Alltag, den Verpflichtungen und der Hektik schenken. Mit McSmart Snacks erweitert McDonald's Deutschland in ausgewählten Restaurants ab sofort sein Angebot, um genau diese kleinen, aber so wichtigen Auszeiten zu zelebrieren. Das Unternehmen ergänzt damit die erfolgreichen McSmart Menüs um eine Snacking-Plattform und bietet seinen Gästen noch mehr Möglichkeiten für kleine Genussmomente.

McSmart Snacks: "All das ab 1,50EUR (UVP)"

McDonald's Deutschland launcht die neue McSmart Snacks Plattform - 11 beliebte Produkte langfristig zu einem attraktiven Angebot in ausgewählten McDonald's Restaurants. McSmart Snacks schafft die Gelegenheiten, gemeinsam durchzuatmen und die kleinen Dinge des Lebens zu genießen. Denn manchmal braucht es eine kleine Pause, um neue Energie und Kraft zu tanken. Ein kurzer Plausch mit den Kolleg:innen bei einem Kaffee oder ein spontanes Treffen mit Freund:innen auf einen Milchshake.

"Mit der Erweiterung unseres McSmart Menüs um die McSmart Snacks setzen wir unseren Fokus auf ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis fort. Das McSmart Menü wurde in Deutschland bereits vorletztes Jahr erfolgreich in ausgewählten Restaurants eingeführt und im September 2024 um weitere Menü-Varianten ergänzt. Mit der McSmart Snacks Plattform bieten wir nun eine Auswahl beliebter Einzelprodukte langfristig zu einem besonders günstigen Angebot an und reagieren damit auf die Bedürfnisse unserer Gäste nach flexiblen und erschwinglichen Produkten", so Tomasz Debowski, Marketingvorstand von McDonald's Deutschland.

McSmart: Value made in Germany

Während in den USA seit Januar 2025 derartige Angebote unter dem Namen McValue für Aufmerksamkeit sorgen, setzt McDonald's Deutschland bereits seit Februar 2023 erfolgreich auf das McSmart Konzept. Neben den McSmart Snacks bietet McSmart weiterhin drei Menü-Kombis ab 4,99EUR (UVP) - für jede:n die passende Option.

Eine breit angelegte Kampagne, aufbauend auf der bereits etablierten McSmart Plattform, begleitet den Launch, die TV, Radio, Online-Werbung, OOH sowie Social Media umfasst. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Die TV-Spots wurden produziert von Abelone Film, Regie führte Magnus Härdner.

