McDonald's Deutschland

Auftakt Burger Dialog: McDonald's bringt Gen Z und Politiker:innen an einen Tisch

München (ots)

McDonald's Deutschland schafft mit dem erstem Burger Dialog in Berlin einen Raum, in dem Vertreter:innen der Gen Z mit hochkarätigen Politiker:innen ins Gespräch kommen.

Der Auftakt des "Burger Dialogs", einer neuen Formatreihe von McDonald's Deutschland, hat gezeigt, wie wichtig der direkte Austausch zwischen jungen Menschen und politischen Entscheidungsträger:innen ist. Am 11. Februar stellten sich die Politiker:innen Philipp Amthor (CDU), Elvan Korkmaz-Emre (SPD) und Jamila Schäfer (Bündnis 90/Die Grünen) im McDonald's-Restaurant in der Mall of Berlin den Fragen junger Menschen zu zentralen Zukunftsfragen. Die Influencer:innen @321maxx, @marcoxart und @helena.clear hatten diese im Vorfeld in ihren Communities eingesammelt und während des Events gestellt. Heraus kam eine spannende Diskussion auch abseits der allseits bekannten Themen.

Denn im Mittelpunkt des Burger Dialogs standen die Anliegen, die vor der Bundestagswahl besonders die jungen Menschen bewegen: Bildung, Digitalisierung, soziale Gerechtigkeit und Rente. Dabei wurde deutlich, dass die Generation Z klare Erwartungen an die Politik hat - insbesondere, wenn es um langfristige Veränderungen und konkrete Lösungen geht. Ein zentraler Punkt des Abends war die Frage, wie junge Menschen politisch besser eingebunden werden können. Alle drei Politiker:innen waren sich dabei einig, dass Engagement nicht früh genug beginnen könne und warben für eine aktive Teilhabe an politischen Prozessen. Die Influencer:innen konnten somit durch ihre Fragen aus dem Social Desk der Debatte einen neuen und frischen Blickwinkel geben. Mit einem Call-To-Action auf ihren sozialen Medien hatten sie im Vorfeld einen breiten Fragenkatalog aus ihrer Community gesammelt.

Markus Weiß, Unternehmenssprecher bei McDonald's Deutschland LLC, zieht eine positive Bilanz und unterstreicht die Wichtigkeit von solch einer Plattform: "Unser Ziel war es, einen Raum zu schaffen, in dem die jungen Menschen nicht nur gehört, sondern aktiv in die Gestaltung des Diskurses eingebunden werden."

Der Burger Dialog war ein wertvoller Austausch, der die Bedürfnisse und Perspektiven der Generation Z in den Fokus gerückt hat. McDonald's Deutschland plant bereits die Fortsetzung der Formatreihe, um den Dialog weiter zu fördern. Unterstützt wird das Unternehmen dabei von den Agenturen Castenow Karma und von Beust & Coll.

Den kompletten Burger Dialog "Zukunft und Zusammenhalt" kann man unter folgendem Link ansehen: https://www.youtube.com/live/NEyruYIa6HE.

