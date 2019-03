DJH Landesverband Rheinland e.V.

Frühlingsfest am 30.März 2019

Saisonauftakt im Naturerlebnispark Panarbora

Düsseldorf (ots)

Das wird ein Frühlingsbeginn der viel verspricht: Bei hoffentlich schönem Wetter läutet der Naturerlebnispark Panarbora am Samstag, den 30. März die Sommersaison ein. Viele Attraktionen und ein Blick hinter die Kulissen warten auf die Tagesgäste.

Die Highlights des Naturerlebnisparks unter kundiger Anleitung entdecken? Dies ist beim anstehenden Frühlingsfest in Panarbora möglich. Am Samstag, den 30. März wird es stündlich Führungen über den Baumwipfelpfad und auf den angeschlossenen Aussichtsturm geben, von wo man - bei guter Sicht - sogar die Umrisse des Kölner Dom erkennen kann.

Wem das an Aktivitäten noch nicht reicht, der ist sicherlich beim Klettern oder Bogenschießen an dem Tag genau richtig. Auch Natur- und Umweltaspekte kommen beim Saisonauftakt nicht zu kurz. Wie wäre es mit einem Blick in eine Imkerei. Wie wird eigentlich aus Nektar Honig? Diese und viele andere Fragen zu der Natur im Bergischen Land werden beim Frühlingsfest beantwortet. Die Gäste haben zusätzlich die Möglichkeit auch einen Einblick in eine Schäferei zu erhalten.

Wer Interesse an einem mehrtägigen Aufenthalt in Panarbora hat, der wird sich über die angebotenen Hausführungen durch das Team des DJH-Rheinland freuen. Hier kann man in kurzer Zeit gleich über drei Kontinente reisen: Von Afrika über Südamerika nach Asien. Und wem das nicht reicht, der kann natürlich die Baumhäuser von Panarbora inspizieren - ein weiteres Highlight des Parks. Am DJH-Infostand gibt es natürlich auch alles Wissenswerte zu einer DJH-Mitgliedschaft. Aus dem Bergischen Land werden verschiedene Organisationen beim Frühlingsfest in Panarbora eingebunden. Das THW baut eigens für die Besucher eine Seilbahn auf und die Kreisjägerschaft eine rollende Waldschule.

Für Kinder warten weitere besondere Programmpunkte: Sei es ein spezielles Kinderschminken, Eselreiten, eine Tour mit der Bimmelbahn oder unter Anleitung ein Stockbrotbacken. Auch der Heckenirrgarten kann inspiziert werden. Die obligatorische Hüpfburg für die Kleinen wird auch nicht fehlen und es gibt eine Tombola mit spannenden Preisen. Während sich die Eltern bei den hoffentlich ersten warmen Sonnenstrahlen auf der Außenterrasse entspannen können, bietet der Abenteuerspielplatz für die Kinder noch weiteres Entdeckungspotential.

Kinder bis 12 Jahre haben beim Frühlingsfest freien Eintritt zum Naturerlebnispark; Kinder ab 13 Jahre und Erwachsene erhalten ebenfalls eine Vergünstigung zum normalen Eintrittspreis: Sie erwerben am Eingang einen Verzehrgutschein im Wert von 5,- EUR pro Person. Der komplette Betrag kann dann im Restaurant eingelöst werden. So wartet als Outdoorküche eine große Grillstation auf Jung und Alt.

Idylle pur - Verkehrsgünstig gelegen

Östlich von Köln, ca. 50 Kilometer von der Domstadt entfernt liegt Waldbröl. Idyllisch im Bergischen Land findet man den Naturerlebnispark Panarbora. Der Park bietet sich sowohl für einen Tagesausflug als auch für mehrtägige Besuche an.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Parks für Tagesbesucher sind montags bis sonntags: 09.30 - 18.00 Uhr und in der Sommersaison ab Mai bis 20.00 Uhr. Letzter Zutritt zum Baumwipfelpfad ist jeweils um 17:00 Uhr (ab Mai jeweils um 19:00 Uhr). Panarbora hat auch an allen gesetzlichen Feiertagen geöffnet.

Wir freuen uns auf Sie.

Pressekontakt:



Heidrun Kemper

Kom. Leitung

Naturerlebnispark und Jugendherberge Panarbora

Nutscheidstr. 1

51545 Panarbora

Tel.: 02291 / 90 865 - 11

info@panarbora.de

www.panarbora.de





Regionalmanagement

Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Rheinland e. V.

Düsseldorfer Str. 1a

40545 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 57 703 - 51

E-Mail: h.kemper@djh-rheinland.de

