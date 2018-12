Rekordjahr 2018 - der Business Angels Club Berlin-Brandenburg e. V. (BACB) legt an Geschwindigkeit zu

Berlin (ots) - Elf neue Business Angels Mitglieder - eine neugegründete Business Angel Beteiligungsgesellschaft - Umzug der Geschäftsstelle - sechs Erstinvestments in Startups aus den BACB Matchings - in Höhe von 1,2 Mio.EUR - Jubiläumsjahr 2019

"Wir blicken auf ein besonders erfolgreiches Jahr 2018 zurück.", so Thomas Dankwart, Vorstandsvorsitzender des Business Angels Clubs. "Unser Dank gilt den tollen Gründern, die uns mit ihren innovativen Ideen überzeugt haben, unseren starken Partnern aus Wirtschaft und Verwaltung wie der Berliner Sparkasse, der Berliner Volksbank, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der Investitionsbank Berlin sowie unseren Partnern aus Brandenburg. Ohne sie wäre all das nicht möglich gewesen."

Elf erfahrene Unternehmer und leitende Angestellte haben sich dem Business Angels Club angeschlossen und geben ihr Know-how und Kapital an die jungen Unternehmer weiter. Der Business Angels Club Berlin-Brandenburg steuert wieder auf 60 Mitglieder zu.

Die Neugründung der BACB Beteiligungsgesellschaft ist ein weiterer Meilenstein im Jahr 2018.

Die Beteiligungsgesellschaft agiert nun als Leadinvestor. Sie verhandelt die Beteiligungen mit den Startups aus. Das vereinfacht den Beteiligungsprozess für alle Business Angels beim BACB.

Stolz ist der Business Angels Club auf sein neues Herzstück, die Geschäftsstelle im Berliner Bezirk Charlottenburg. "Der Umzug war die richtige Entscheidung", so Thomas Dankwart. "Wir sind in unmittelbarer Schlagdistanz zu den Entscheidern in Berlin."

"Ganze 15 Mal trommelten wir unsere Business Angels im letzten Jahr zusammen", berichtet der Geschäftsstellenleiter Jesse Hartinger. Aus den BACB Matchings haben sechs Startups knapp 1,2 Mio.EUR erhalten. Absoluter Rekord.

Die unterschiedlichen Event-Formate wie das BACB Matching, die BAC Academy und die Unternehmerpreisverleihung fanden an tollen, immer anderen Locations in Berlin statt:

Audi City, hubraum (Deutsche Telekom), BETA Systems, Italienische Botschaft, Österreichische Botschaft, Charlottenburger Innovations-Centrum CHIC, Ludwig Erhard Haus und viele weitere.

Das Jubiläumsjahr 2019 - der Business Angels Club Berlin-Brandenburg e.V. feiert nächstes Jahr sein 20-jähriges Bestehen und will das Momentum in das Jahr 2019 übertragen. "Gemeinsam mehr erreichen", so lautet das Motto laut Jesse Hartinger. "Wir werden noch intensiver mit der Startup-Szene und unseren Partnern aus Berlin und Brandenburg zusammenarbeiten."

