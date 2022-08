Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)

bevh initiiert akademischen Austausch zu Fankultur, Merchandising und E-Commerce

Berlin (ots)

Heavy Metal meets E-Commerce: Mitglieder des bevh-Roundtable Forschung & Lehre, einem Netzwerk des Verbandes mit Lehrenden verschiedener Hochschulen im deutschsprachigen Raum, treffen sich auf dem diesjährigen Wacken Open Air Festival (W:O:A) als Auftakt, um Schnittstellen von Fankultur im digitalen Medienzeitalter mit dem Onlinehandel akademisch zu betrachten.

"Wacken ist nicht nur eines der weltweit bekanntesten Musik-Festivals, es ist Kern und Treffpunkt einer leidenschaftlich und fortlaufend gepflegten (Sub-) Kultur, die Menschen miteinander und mit der Musik verbindet. Zusammenkunft und Gemeinschaftsgefühl spielen dabei eine übergeordnete Rolle. Sie drücken sich in der breiten Nutzung aller Informations- und Kommunikationskanäle und des umfassenden Merchandising-Angebotes aus. Hieraus lassen sich für die Digitalisierung des Handels und im Kulturbereich wichtige Erkenntnisse und Ableitungen treffen", erklärt Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh und vor Ort in Wacken.

"Wacken ist Traum, Pflicht und Kult für 'Metalheads'. E-Commerce ist hier überall zu finden - sei es der digitale Kartenvertrieb, die digitale Buchung von Reise- und Beherbergungsangeboten, der Online-Fanshop, die Pflege der Social-Media-Community oder auch die Nutzung modernster Payment-Methoden vor Ort", ergänzt René Otto, Geschäftsführender Gesellschafter von ROCKnSHOP, einem auf Fan-Kultur im Sport- und Musikbereich spezialisierten Online-Händler und als bevh-Vorstandsmitglied ebenfalls vor Ort.

Die Mitglieder des "bevh-Roundtables Forschung & Lehre" haben auf dem W:O:A die Möglichkeit, dies einzigartige Event persönlich zu erfahren und gleichzeitig zum interdisziplinären Networking sowie fachlichen Austausch untereinander sowie mit den Veranstaltern des Festivals. Mit dem Event soll zugleich der Impuls für weitere Forschung gesetzt werden, die sich dem Thema Merchandising im Zusammenspiel von Handel, kultureller und technologischer Entwicklungen wie der Virtualisierung von Veranstaltungen etwa im Metaverse, sowie dem Markenaufbau und -pflege auch in Social-Media-Kanälen widmen wird.

W:O:A ist mit mehr als 80.000 Besuchern und Hunderten von Künstlern eines der größten Heavy Metal-Musikfestivals der Welt. Es findet jährlich am ersten Augustwochenende in der Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein statt und wird von der ICS Festival Service GmbH (International Concert Service) ausgerichtet.

