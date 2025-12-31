Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Asthma: Was Eltern vorbeugend tun können

Ständig husten, schlecht Luft kriegen: für Kinder mit Asthma alltägliche Symptome. Warum Kortison wichtig ist, und was man noch tun kann

Die Bronchien sind chronisch entzündet, sie reagieren überempfindlich auf Reize. Die umliegende Muskelschicht und Schleim verengen die Atemwege, was Pfeifen, Giemen oder Brummen beim Ausatmen verursacht: Symptome von Asthma, unter Kindern die häufigste chronische Erkrankung. Was Eltern wissen sollten, zeigt das Magazin "Apotheken Umschau ELTERN".

RSV-Impfung kann Risiko senken

Ein Asthmaanfall bedeutet starke Atemnot und kann lebensgefährlich sein. Doch kann man Kinder vor Asthma schützen? Bei kleineren Kindern lösen oft Infekte das Asthma aus, da ist es schwierig mit dem Schutz. "Aber eine RSV-Impfung kann das Risiko zumindest senken", sagt Dr. Maike Pincus, Fachärztin in Berlin und Sprecherin der AG Asthma der Gesellschaft für pädiatrische Pneumologie e.V. Ab fünf oder sechs Jahren erkranken Kinder dann meist an Asthma, weil sie Allergien haben. "Die Frage ist also eher, ob man Kinder vor Allergien schützen kann - und da lautet die Antwort: jein. Allergien und damit auch Asthmaerkrankungen sind stark genetisch beeinflusst."

Allerdings spielt auch die Umgebung, in der ein Kind aufwächst, eine Rolle. Wenn Kinder im Dreck spielen, kann das Immunsystem besser darin geschult werden, Harmloses von Gefährlichem zu unterscheiden. Die körpereigene Abwehr reagiert dann nicht so leicht auf alle möglichen Allergene wie Birkenpollen oder Hausstaub. "Wobei man aber auch sagen muss, dass Hygiene wichtig bleibt", sagt Maike Pincus. "Es geht um einen guten Mittelweg zwischen dem Training fürs Immunsystem und dem Schutz vor Infektionen."

Asthmaanfälle für Kinderlunge sehr gefährlich

Worauf Eltern auch achten können: "Stillen, eine ausgewogene Ernährung und ein gesundes Gewicht unterstützen das Immunsystem der Kleinen dabei, sich gut zu entwickeln", so Dr. Pincus. "Und es ist klar, dass man während der Schwangerschaft und in der Umgebung von Kindern nicht rauchen sollte. Das gilt auch für die Großeltern."

Und wenn die Allergie schon da ist? Eine chronische Entzündung durch eine Allergie ist wie ein Brand, der schnell unter Kontrolle gebracht werden muss. "Löschen heißt bei einer allergischen Entzündung meist, dass das Kind ein Nasenspray mit Kortison bekommt", betont Pneumologin Pincus in der "Apotheken Umschau ELTERN". Lokal angewendetes Kortison wirke wie eine Sprinkleranlage und könne verhindern, dass die Lunge Feuer fängt - und es zu Asthmasymptomen kommt. Asthmasymptome, ganz besonders Asthmaanfälle, seien für die Entwicklung einer sensiblen Kinderlunge "superschädlich". Eine konsequente Behandlung mit Kortison ist gerade auch deshalb wichtig, weil Asthmasymptome nur die Spitze des Eisbergs sind. "Darunter liegt die chronische Entzündung, die weiter da ist, auch wenn das Kind keine akuten Symptome mehr hat. Damit diese Symptome möglichst nicht zurückkehren, braucht es die Therapie", unterstreicht Maike Pincus.

