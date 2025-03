Canyon Bicycles

Mit Manuel Neuer in die neue Fahrradsaison: Der Canyon Store Munich wird zum Hotspot für Radsportbegeisterte

München (ots)

Pendeln durch die Isarauen, Touren zu den Seen oder Trails im Alpenvorland - Cycling gehört in München zum Lifestyle. Canyon bringt diesen Spirit in die Stadt: Am 17. März öffnete der erste Canyon Store Munich im Werksviertel - auf über 1000 Quadratmetern gibt es erstklassige Services und eine vielfältige Produktauswahl. Mit dem Motto "Ride with us" wird der Store zum Hotspot, an dem die lokale Community, Canyon Athlet*innen und Bike-Fans zusammenkommen und ihre Leidenschaft leben.

Manuel Neuer, Torhüter des FC Bayern München und Canyon Ambassador, unterstützt den Store als begeisterter Fan der Marke:

"Neben dem Fußball gehört das Rennradfahren zu meinen größten Leidenschaften. Ich liebe die Power und die Performance der Bikes und vor allem auch die Community - man fühlt sich einfach wohl. Und München ist dafür der perfekte Ort mit so vielen tollen Strecken und Möglichkeiten für Fahrradfahrer*innen."

Service auf einem neuen Level

Im neuen Store liegt der Fokus auf einer großen Auswahl an aufgebauten Canyon Bikes, die direkt vor Ort mitgenommen werden können. Der New Bike Day kann bei Online-Bestellungen dazu gebucht werden: Das Bike steht abholbereit im Store bereit, wird individuell angepasst - und los geht's. Neben der großen Werkstatt und dem Quick-Fix-Programm für kleine Reparaturen bietet der Store umfassende Beratung, exklusive Testmöglichkeiten und mobilen Support.

Mehr als ein Store: Eine Plattform für die Community

Der Canyon Store Munich ist ein Service-Hub und Treffpunkt für die Cycling-Community. Canyon bringt Athlet*innen direkt zu den Fans und macht den Store bei exklusiven Ride Outs, Workshops und Meet & Greets zum Hotspot für spannende Erlebnisse.

Manuel Neuer zeigte sich bei seinem ersten Besuch begeistert von der einzigartigen Atmosphäre im Store. Für den Welttorhüter ist das Rennradfahren zentraler Bestandteil seines Trainings, seiner mentalen Regeneration und ein Ausgleich zum Fußball. Die Kombination aus Performance, Innovation und Leidenschaft, die Canyon ausmacht, beeindruckt und inspiriert ihn. Manuel Neuers Wahlheimat München ist als Cycling-Playground der perfekte Ort, um diese Begeisterung auszuleben.

Der perfekte Start in die Fahrradsaison

Am 29. März feiert Canyon die Eröffnung mit einem großen Event und lädt Fahrradbegeisterte ein, gemeinsam in die Saison zu starten. Besondere Persönlichkeiten, Ride Outs, Quick Service und vieles mehr sorgen für einen unvergesslichen Auftakt. Ab sofort können sich Interessierte auf canyon.com für die Ride Outs anmelden. Der Store in der Gisela-Stein-Straße 7 ist von Montag bis Freitag 11-19 Uhr und samstags 9-16 Uhr geöffnet.

Original-Content von: Canyon Bicycles, übermittelt durch news aktuell