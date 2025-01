EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Neue Ausbildungskampagne

EDEKA zeigt GenZ, dass ihre Zukunft nicht in den Sternen steht

"Mach Para Normal": Social-Media-Ausbildungskampagne fokussiert GenZ

EDEKA holt sich Unterstützung von Rap-Duo Celo und Abdi

Über 50 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge im EDEKA-Verbund

Das Internet ist voll damit und die GenZ kriegt nicht genug vom aktuellen Megatrend: Astrologie und Esoterik. Während junge Menschen in Horoskopen, Sternen, Glaskugeln und Co. nach Orientierung suchen und der Frage nachgehen, "was morgen ist", nutzt EDEKA den Hype für seine neue Ausbildungskampagne. Unter dem Motto "Mach Para Normal - mit Ausbildung bei EDEKA" zeigt der führende Lebensmittelhändler Deutschlands, dass die Zukunft der GenZ nicht in den Sternen steht, sondern im Ausbildungsvertrag von EDEKA. Unterstützung für die Kampagne bekommt EDEKA dazu von dem deutschen Rap-Duo Celo und Abdi. Ab heute ist das Kampagnenvideo auf TikTok und Instagram zu sehen.

Blick in die berufliche Kristallkugel

Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland und macht mit der neuen Kampagne auf sein breites Angebot an Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen aufmerksam. Im Kampagnenspot vermitteln die Frankfurter Rapper Celo und Abdi auf ihre bekannte humorvolle Weise, dass junge Berufsanwärter:innen ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen sollen, ohne darauf zu warten, dass ihnen Erfolg und Geld einfach so zufliegen. Celo und Abdi empfangen die potenziellen Auszubildenden dazu im Wahrsager-Zelt und "money-festieren", wie man auch ohne Hokuspokus "Patte machen" und beruflich erfolgreich werden kann: mit einer Ausbildung bei EDEKA!

Mit aktuell rund 50 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen im EDEKA-Verbund bietet EDEKA vielseitige Optionen für den Berufsstart - von Einstiegsmöglichkeiten im Markt, in der Logistik oder der Produktion bis zu Tätigkeiten im Großhandel oder in der EDEKA-Zentrale. EDEKA will junge Menschen immer wieder dazu motivieren, sich frühzeitig zu fragen, was sie interessiert und in welchem Bereich sie ihre berufliche Zukunft sehen.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

