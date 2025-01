EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Grüne Woche 2025: EDEKA-Verbund zieht positives Messefazit

Hamburg

Anregender Austausch zwischen Handel und Landwirtschaft

Lebensmittelwertschätzung im Fokus des Bühnenprogramms

Zahlreiche Besucher:innen informierten sich am EDEKA-Stand

Die Grüne Woche neigt sich dem Ende entgegen: Hunderttausende Interessierte besuchten bisher die größte Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau in Berlin. Auch der EDEKA-Verbund zieht als Aussteller ein positives Fazit. Auf dem 120 m2 großen Stand sowie auf der Bühne des ErlebnisBauernhofs präsentierten EDEKA und Netto Marken-Discount ihren Gästen aus Politik, Landwirtschaft, Lebensmittelbranche sowie Verbraucher:innen Einblicke in die enge Partnerschaft mit der heimischen Landwirtschaft sowie das regionale und nachhaltige Engagement des genossenschaftlichen Unternehmensverbunds.

Bühnenprogramm: Talkrunden mit Expert:innen

Prominentester Akteur auf der Bühne war am heutigen Freitag Dirk Steffens, Umweltexperte und TV-Journalist. Er diskutierte im EDEKA-Talk darüber, wie Klimaschutz und das Vermeiden von Food Waste zusammenhängen und wie alle Verbraucher:innen zu Hause einen Beitrag zu mehr Lebensmittelwertschätzung leisten können. "Wenn wir lernen, unsere Lebensmittel mehr wertzuschätzen und weniger zu verschwenden, können wir einen großen Beitrag zum Schutz unseres Klimas leisten. Dass wir künftig weniger Lebensmittel wegwerfen, ist wahrscheinlich entscheidender für den Umweltschutz als die Frage, was für ein Auto vor der Tür parkt", so Dirk Steffens.

Am Mittwoch lud die regionale Großhandlung EDEKA Minden-Hannover zu zwei Gesprächsrunden zwischen Landwirt:innen, regionalen Produzenten und EDEKA-Vertreter:innen auf die Bühne des ErlebnisBauernhofs ein. Unter dem Titel "MEHR WERT - Regionale Partnerschaften im EDEKA-Verbund" diskutierten die Teilnehmer:innen darüber, wie regionale Produzenten bei EDEKA ihren Marktplatz finden und wie regionale Produkte und die vertrauensvolle Partnerschaft mit der deutschen Landwirtschaft die EDEKA-Märkte bereichern.

Das Thema Lebensmittelwertschätzung stand bereits am Montag im Fokus: Im Talk stellten Vertreter des EDEKA Fruchtkontors das innovative Apeel-Verfahren vor. Apeel ist eine pflanzliche Schutzschicht, die frisches Obst und Gemüse wie Orangen oder Avocados länger haltbar macht und damit Lebensmittelverluste effektiv reduziert.

Regionalität im Fokus

Zahlreiche Gäste aus Politik, Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft, Schulklassen und viele Verbraucher:innen besuchten an den Messetagen den EDEKA-Stand - gut erkennbar am großen Torbogen in Form eines gelben Herzens. Hier präsentierten die EDEKA-Zentrale, Netto Marken-Discount und im Wechsel die vier regionalen EDEKA-Großhandlungen Nord, Südwest, Minden-Hannover und Nordbayern-Sachsen-Thüringen ihre Leistungen und Partnerschaftsprogramme für die heimische Landwirtschaft und Umwelt. Auch bei der Verleihung des Branchenawards "Regional-Star" im Rahmen der Messe stand die EDEKA Südwest im Rampenlicht. Sie wurde für die Kooperation mit der Gärtnerei des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs ausgezeichnet. Die Gärtnerei bietet jungen Menschen mit Förderbedarf Ausbildungsplätze.

