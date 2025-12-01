Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Bananenschalen statt Botox

Social-Media-Trends: zum Teil echt Banane!

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Es gibt Trends auf Social Media, da stellt man sich die Frage: ist das wirklich ernst gemeint? Gerade, wenn es um die Gesundheit geht. Petra Terdenge hat einige Beispiele:

Sprecherin: Bananenschalen machen schön. Zumindest, wenn man den Sozialen Medien glauben darf. Ob das stimmt, habe ich Stephanie Morcinek von der Apotheken Umschau gefragt:

O-Ton Stephanie Morcinek 22 Sekunden

"Bananen werden dieses Jahr bei TikTok als Wundermittel gegen Falten und gegen Akne angepriesen, manche sprechen sogar vom neuen Botox und reiben sich in den Videos das Innere von Bananenschalen ins Gesicht. Hautärzte sagen, das ist absoluter Quatsch, die haben überhaupt keinen Nutzen für die Haut und der Vergleich mit Botox hinkt. Also, dieser Trend ist echt absolut Banane!"

Sprecherin: Zweites Beispiel: in manchen Social-Media-Kanälen gelten Besuche im Solarium wieder als hip, eigentlich war das mal ein Trend in den 90ern. Hier ist Vorsicht geboten:

O-Ton Stephanie Morcinek 26 Sekunden

"Hautärzte und Hautärztinnen sind ziemlich besorgt über diesen Trend, weil braune Haut leider für viele noch als Zeichen von Gesundheit gilt, letztendlich aber nichts anderes ist als ein Schutzmechanismus gegen die schädliche UV-Strahlung. Die Bräune ist eher ein Hilferuf der Haut. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, warnt besonders junge Menschen unter 18, ins Solarium zu gehen, weil sie ihrer Haut wirklich nachhaltig Schaden zufügen und es im schlimmsten Fall zu Hautkrebs kommen kann."

Sprecherin: Manche Influencer empfehlen, morgens Zitronenwasser zu trinken. Ein Glas soll angeblich den Stoffwechsel ankurbeln, beim Abnehmen helfen und die Haut schöner machen:

O-Ton Stephanie Morcinek 26 Sekunden

"Das klingt traumhaft, allerdings ist das wissenschaftlich nicht belegt. Aber grundsätzlich ist es natürlich gesund, mehr Wasser zu trinken, und um das ein bisschen interessanter schmecken zu lassen, kann man da auch Zitronensaft reinmischen, das ist überhaupt kein Problem, vorausgesetzt man hat keine Magenprobleme und verträgt die Säure gut. Also, mehr trinken, gegen den Trend kann man eigentlich nichts haben, da können wir auf jeden Fall den Daumen nach oben geben."

Abmoderation: Es gab in diesem Jahr noch viele weitere skurrile Social-Media-Trends, schreibt die Apotheken Umschau. Allerdings sind die meisten mit Vorsicht zu genießen und es ist ratsam, vor dem Ausprobieren einen Faktencheck zu machen.

