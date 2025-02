AfD - Alternative für Deutschland

Harmonische Hochkultur für den Bundestagswahlkampf: AfD bringt Chopin und Mendelssohn nach Heidenheim

Berlin

Mit ihren Wahlkampfveranstaltungen setzt die AfD weiter Maßstäbe: Das Mega-Event in Halle an der Saale mit rund 4.500 Besuchern, Live-Schaltung zu Elon Musk und bombastischer Bühnenshow beeindruckte Publikum, Medienvertreter und den politischen Gegner gleichermaßen. Zwei Wochen vor den Bundestagswahlen lud die AfD jetzt erneut zu einer Veranstaltung der extra Klasse: Rund 600 Besucher fanden den Weg ins restlos ausgebuchte Konzerthaus in Heidenheim, wo der weltbekannte Cellist Matthias Moosdorf unter der Begleitung von Pianistin Olga Gollej mit virtuosen Darbietungen von Stücken der Komponisten Mendelssohn, Chopin und Rachmaninow die begeisterten Besucher in Verzückung versetzte. Bei der von Diana Zimmer moderierten Veranstaltung wurde damit in selten dagewesener Harmonie der politische Dialog mit der abendländischen Hochkultur in Einklang gebracht.

Bei ihren Reden zeigten sich die Bundessprecher entsprechend beeindruckt:

AfD-Bundessprecherin Dr. Alice Weidel:

"Die Deutschen wollen Normalität, und sie haben ein Recht darauf. Sie wollen Arbeit, sie wollen Sicherheit, sie wollen Wohlstand. Sie wollen von den Früchten ihrer Arbeit leben, Familien gründen und eine Existenz aufbauen können. Sie wollen Sicherheit auf den Straßen, und sie wollen eine gute Ausbildung für ihre Kinder. Sie verlangen eine verlässliche und vernünftige Politik, die dafür die Voraussetzungen schafft und sich nicht in ihr Privatleben und in ihre Meinungsfreiheit einmischt möglich sein wird das nur mit einer starken AfD."

AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla:

"Eine gute Migrationspolitik gibt es nur unter Federführung der Alternative für Deutschland. Wir machen Politik für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber. Denn wenn es der Industrie gut geht, geht es allen gut. Wir ziehen in den Wahlkampf für alle Wertschöpfenden! Wir brauchen freien und friedlichen Handel mit aller Welt. Unsere Politik ist interessengeleitet, dieser Politik gehört die Zukunft!"

