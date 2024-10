Perforce Software

Helix Core von Perforce jetzt nach ISO 26262 für funktionale Sicherheit in der Automobilentwicklung zertifiziert

Perforce verbindet funktionale Sicherheit mit der software- und designorientierten Welt der heutigen Automobilindustrie.

MINNEAPOLIS, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Perforce Software, ein globaler Anbieter von DevOps-Lösungen für Unternehmen, gab heute bekannt, dass seine Versionskontrollplattform Helix Core die ISO 26262-Zertifizierung für funktionale Sicherheitsprozesse durch die international akkreditierte Zertifizierungsstelle TÜV SÜD erhalten hat. Mit dieser Zertifizierung stellt Perforce sicher, dass seine Plattform die strengen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards erfüllt, die für die Entwicklung von Automobilsystemen erforderlich sind, und unterstreicht sein Engagement für die Unterstützung von Innovationen in der Automobilindustrie.

Helix Core von Perforce ist die Versionskontrollplattform, auf die sich führende Automobilhersteller und -zulieferer ebenso verlassen wie die weltweit größten Halbleiterunternehmen, Entwickler von eingebetteten Systemen und führende Spiele- und Medienstudios. Sie zeichnet sich durch grenzenlose Skalierbarkeit, fein abgestufte Sicherheit und schnellen Dateizugriff von jedem Ort der Welt aus.

ISO 26262 ist eine internationale Norm für funktionale Sicherheit bei der Entwicklung elektrischer und elektronischer Systeme, einschließlich Hardware- und Softwarekomponenten, für Straßenfahrzeuge. Durch die Zertifizierung seiner Versionskontrollplattform nach ISO 26262 stellt Perforce diese wichtige Lösung nun allen Unternehmen zur Verfügung, die die Einhaltung der höchsten Sicherheits-, Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards nachweisen müssen.

„Mit dem Übergang zu softwaredefinierten Fahrzeugen und der zunehmenden Autonomie revolutionieren Automobil-OEMs und -Zulieferer ihre Entwicklungspipeline mit modernen Tools, die Innovationen beschleunigen, wobei die Sicherheit an erster Stelle steht", so Brad Hart, CTO und VP of Product Management bei Perforce. „Helix Core bietet eine moderne Alternative zu älteren Werkzeugen, die den Anforderungen der heutigen schnelllebigen Software- und Design-getriebenen Automobilentwicklung nicht mehr gerecht werden. Für große, funktionsübergreifende, global verteilte Teams ist Helix Core die einzige Versionskontrolllösung, die die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit bietet, die für die Verwaltung aller digitalen Assets, einschließlich Binärcode und großer Game-Engine/3D-Dateien, erforderlich ist."

Die Perforce-Umfrage „2024 State of Game Technology" ergab, dass 50 % der Befragten mittlerweile Game-Engines außerhalb der traditionellen Spieleentwicklung einsetzen, beispielsweise bei der Erstellung digitaler Zwillinge von Fahrzeugen. Diese digitalen Zwillinge können die Fahrzeugsicherheit in vielerlei Hinsicht verbessern, von virtuellen Crashtests bis hin zum Einsatz simulierter Fahrszenarien, um fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) effizienter zu trainieren. Mit Helix Core als wesentlicher Grundlage für die effektive Nutzung dieser Technologie kann Perforce dank der Zertifizierung nach ISO 26262 für funktionale Sicherheitsprozesse eine Plattform anbieten, die Innovationen vorantreibt und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit in der Automobilindustrie gewährleistet.

Weitere Informationen zu den Lösungen von Perforce für Automobil-OEMs und -Zulieferer finden Sie unter perforce.com/solutions/automotive.

Informationen zu Perforce

Die bestgeführten DevOps-Teams der Welt entscheiden sich für Perforce. Die Perforce-Produktreihe wurde speziell für die Entwicklung, Erstellung und Wartung anspruchsvoller Anwendungen entwickelt. Unternehmen können endlich die Komplexität bewältigen, Geschwindigkeit ohne Kompromisse erreichen und ihre DevOps-Toolchains mit voller Integrität ausführen. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 80 Ländern und über 75 % der Fortune-100-Unternehmen vertrauen die weltweit führenden Marken auf Perforce, wenn es darum geht, Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen zu finden. Accelerate technology delivery, with no shortcuts. Power Innovation with Perforce.

