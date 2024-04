Atradius Kreditversicherung

70 Jahre Atradius in Deutschland

Köln (ots)

Thomas Langen: "Wir sind stolz, seit 70 Jahren die deutsche Wirtschaft und unsere Kunden bei ihren Geschäften im In- und Ausland zu unterstützen."

Weltweit zweitgrößter Kreditversicherer blickt mit Zuversicht in die Zukunft.

Am 23. April 2024 hat sich der Eintrag ins Handelsregister gejährt, damit blickt Atradius auf 70 Jahre Kreditversicherungsgeschäft in Deutschland zurück. "Wir schauen in diesem Jahr natürlich ganz besonders auf unsere langjährige und erfolgreiche Unterstützung deutscher Unternehmen in ihrem nationalen und internationalen Handel zurück", sagt Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director Deutschland, Mittel- und Osteuropa beim internationalen Kreditversicherer. Atradius feiert das Jubiläum mit einer Reihe von Aktivitäten mit Mitarbeiter:innen, Kund:innen und weiteren Geschäftpartner:innen. In Deutschland ist das Unternehmen aus der Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG (GKS) hervorgegangen.

Die GKSwurde am 23. April 1954 ins Handelsregister eingetragen, um den bereits seinerzeit zunehmendem Bedarf von Unternehmen nach Forderungsausfallschutz zu decken.Damit wurde der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte gelegt, die bis heute anhält. "Wir sind stolz darauf, seit 70 Jahren die deutsche Wirtschaft und unsere Kunden bei ihren Geschäften im In- und Ausland zu unterstützen. Unser langjähriger Erfolg beruht darauf, dass wir unsere Produkte und Services konsequent an den Bedürfnissen des Marktes ausgerichtet haben. Daran werden wir auch in der Zukunft festhalten", sagt Thomas Langen.

Aus dem Monoprodukt Kreditversicherung in den ersten Jahren entwickelte das Unternehmen eine Produktpalette rund um das Forderungsmanagement. Heute gehören neben der klassischen Kreditversicherung für Gewerbetreibende und Unternehmen aller Ummsatzgrößenklassen Bürgschaften, Inkasso, Special Products sowie Deckungskonzepte für multinationale Konzerne zum Angebot. Darüber hinaus hat der Kreditversicherer schon vor vielen Jahren eine weltweit einheitliche IT-Plattform eingeführt. Die Etablierung von Atradius Modula, dem einzigartigen Atradius-Versicherungskonzept, mit dem jedes Unternehmen passgenaue Lösungen zur Absicherung seiner Warenkredite erstellen kann, hat dazu beigetragen, dass die Kundenbindungsquote von Atradius Deutschland kontinuierlich über 90 Prozent liegt. Hierdurch können auch alle Versicherungsbausteine schnell in allen gängigen Sprachen zur Verfügung gestellt werden. Vor Kurzem hat der Kreditversicherer das Tool "Flow" eingeführt - eine Schnittstelle, mit der Kunden, die Microsoft Dynamics nutzen, direkten Zugriff auf aktuelle Informationen zu möglichen Ausfallrisiken, Nichtzahlungen und Kundenratings erhalten.

70 Jahre voller Meilensteine

25 Jahre nach der Gründung des Kreditversicherers im Jahr 1954 überschritten die Prämieneinnahmen der GKS erstmals die Marke von 100 Millionen D-Mark, umgerechnet rund 50 Millionen Euro. Um dem steigenden Bedarf an Kreditversicherungen gerecht zu werden, stärkte Gerling seine Position in den folgenden Jahren durch Zukäufe und Übernahmen. 1994 erwarb Gerling die Mehrheit an der Namur - Assurances du Crédit S. A., Jambes-Namur. Sieben Jahre später verschmolzen die Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG und die niederländische NCM Holding N. V. zur Gerling NCM Credit and Finance AG - es entstand der weltweit zweitgrößte Kreditversicherer in Köln.

2004 wurde das Unternehmen umbenannt und firmiert seitdem als Atradius. Am 25. Januar 2008 wurde durch den Zusammenschluss mit Crédito y Caución die Wettbewerbsposition von Atradius auf dem weltweiten Markt für Kreditversicherung weiter gestärkt. Gleichzeitig wurde Grupo Catalana Occidente S.A. größter Aktionär von Atradius. Im Jahr 2019 wurde erstmals weltweit die Marke von zwei Milliarden Euro bei den Brutto-Gesamteinnahmen überschritten. Heute ist Atradius der weltweit zweitgrößte Kreditversicherer mit Hauptsitz in Madrid. In mehr als 50 Ländern bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen rund um Kreditversicherung, Bürgschaften und Forderungsmanagement an. Deutschland ist nach Spanien der zweitgrößte Markt für Atradius.

"Prepare for the future"

Angesichts des wachsenden weltweiten Handels und der zunehmenden wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten wird der Bedarf nach Kreditversicherungsschutz weiter zunehmen. "Atradius ist gut aufgestellt, um diese Nachfrage zu bedienen und seinen Kunden auch in Zukunft den bestmöglichen Schutz vor Zahlungsausfällen zu bieten", erläutert Thomas Langen. Unter dem Motto "Prepare for the future" wird das Thema Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle spielen. "Unser Nachhaltigkeitsanssatz beruht auf vier Säulen", betont der Atradius-Manager. Diese sind eine gute Unternehmensführung, die die ESG-Prinzipien in der Wertschöpfungskette anwendet; nachhaltiges Wirtschaften, das Nachhaltigkeitskriterien in Produkte und Dienstleistungen sowie in die Zeichnungspolitik berücksichtigt; soziales Engagement, das sich auf unseren Beitrag zur Gesellschaft konzentriert und Menschen unterschiedlicher Geschlechter, Herkünfte, Kulturen und Persönlichkeiten einbezieht, sowie schlussendlich Verantwortung für die Umwelt. Zudem war Atradius Deutschland seit seiner Gründung regelmäßig Vorreiter der Branche, wenn es um Innovationen geht. Diesen Pioniergeist nimmt der Kreditversicherer mit in die Zukunft. Automatisierte Tools setzt Atradius bereits seit mehr als 25 Jahren ein, um die Effizienz und Genauigkeit im Risikomanagement-Prozess zu verbessern. An der Verbesserung dieser, auch mithilfe Künstlicher Intelligenz, arbeitet das Unternehmen kontinuierlich. Auch in Zukunft kümmert sich Atradius um die Themen, die für den Handel von Morgen entscheidend sein werden. Dazu gehören digitale Schnittstellen und Prozess-Automatisierung.

Hier geht es zur Website "70 Jahre Atradius in Deutschland"

Über Atradius

Atradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen, Bürgschaften, Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationen mit einer strategischen Präsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenen Produkte schützen Unternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied von GCO, einem der größten Versicherer in Spanien und einem der größten Kreditversicherer der Welt. Weitere Informationen finden Sie online unter www.atradius.de.

Original-Content von: Atradius Kreditversicherung, übermittelt durch news aktuell