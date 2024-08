Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Da wimmelt was: München mit neuem medizini-Super-Poster erkunden - rechtzeitig zur Wiesn

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Wimmelbild München in medizini-September-Ausgabe mit zehn Rätseln rund um die Landeshauptstadt Bayerns / Spielerische Entdeckungsreise durch die schönsten Ecken Münchens

Zum Start der Wiesn, dem größten Volksfest der Welt, präsentiert das Apotheken-Kindermagazin medizini ein tolles Wimmelbild von München. Das detailreiche Poster lädt Kinder und Erwachsene gleichermaßen ein, die bayerische Landeshauptstadt auf spielerische Art und Weise zu entdecken: vom Marienplatz mit dem berühmten Glockenspiel über den Viktualienmarkt und den Stachus bis hin zum Englischen Garten und dem Olympiazentrum sowie natürlich der Theresienwiese, dem Schauplatz des Oktoberfests.

medizini-Chefredakteur Harald Lorenz: "Das München-Wimmelbild bietet eine Kombination aus Wissensvermittlung und Unterhaltung für Kinder. Und da wir vom Wort & Bild Verlag und die medizini-Redaktion im Münchner Süden beheimatet sind, wollten wir die Atmosphäre und die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt besonders authentisch einfangen."

Auf dem Poster tummeln sich typische Münchener Szenen mit liebenswerten Figuren und vielen kleinen Details, die es zu entdecken gilt. Das Wimmelbild ist zudem gespickt mit zehn spannenden Rätselfragen, die Kinder dazu anregen, genau hinzusehen und ihr Wissen über München spielerisch zu erweitern.

Mit der Veröffentlichung des Posters zur Wiesn-Zeit können Familien deutschlandweit nicht nur das größte Volksfest der Welt hautnah erleben, sondern auch gleichzeitig die Stadt München in all ihren Facetten kennenlernen. Die Wiesn selbst ist im Wimmelbild lebendig dargestellt - mit Bierzelten, Fahrgeschäften und fröhlichen Menschenmengen, welche die einzigartige Atmosphäre der Festwochen einfangen.

medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 1.066.900 Exemplaren (IVW 2/2024). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich. Alles zum aktuellen 50. Jubiläum des Kinderpostermagazins aus der Apotheke gibt es hier: https://www.wortundbildverlag.de/medizini

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell