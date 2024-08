Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Isartal Ventures investiert erneut in Digital Health Startup XO Life

Baierbrunn (ots)

Die Gesundheitsmediengruppe Wort & Bild sieht großes Potenzial in der digitalen Produkt- und Therapiebegleitung durch die innovative Meta-Plattform XO Life. Das Startup erhält insgesamt 7 Millionen Euro für die europäische Expansion der ImpactMonitor(TM)-Plattform als spezialisierte Alternative zu herkömmlichen Suchen über Google, Facebook, TikTok oder Instagram.

Die Wort & Bild Verlagsgruppe beteiligt sich erneut über die Isartal Ventures als Investor an XO Life, einem führenden deutschen Digital Health-Startup. XO Life hat mit der ImpactMonitor(TM)-Plattform eine innovative Lösung entwickelt, die Patient:innen vertrauenswürdige und medizinisch geprüfte Gesundheitsinformationen, Therapiemonitoring sowie Unterstützung und Austausch mit anderen Patient:innen bietet. In der jüngsten Finanzierungsrunde konnte XO Life insgesamt 7 Millionen EURO für die europäische Expansion der ImpactMonitor(TM)-Plattform, die eine spezialisierte Alternative zur herkömmlichen Suche wie bei Google, Facebook, TikTok oder Instagram darstellt, einsammeln. Die Lead-Investoren sind Sandwater und Grazia Equity unter Beteiligung von Vi Partners sowie Bayern Kapital. Bestehende Investoren wie Aescuvest und Isartal Ventures beteiligen sich erneut.

Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild Verlagsgruppe: "Die Investition in XO Life passt perfekt zu unserer Strategie, innovative und wirkungsvolle Lösungen im Gesundheitsbereich zu fördern. Wir sehen großes Potenzial in der Weiterentwicklung und dem europäischen Roll-out der Plattform und freuen uns darauf, XO Life auf diesem Weg zu begleiten."

Dr. Friderike Bruchmann, Co-Founder und CEO von XO Life, betont: "Als ich vor fünf Jahren bei der Einnahme eines Medikaments selbst zuerst Google befragte und mich durch dutzende teils widersprüchliche Webseiten und Foren durcharbeiten musste, wurde mir klar, dass es vielen anderen genauso geht. Patient:innen haben ein dringendes Bedürfnis, ihre Gesundheit, Medikamente und Therapien besser zu verstehen und sich auszutauschen. ImpactMonitor(TM) bietet hierfür eine umfassende Lösung. "

Von Einzellösungen zur europäischen Meta-Plattform

XO Life vereint digitale Begleitung für Produkte, Therapien und Erkrankungen in einer einzigen App. Die ImpactMonitor(TM)-Plattform bietet Pharma- und Medizintechnikunternehmen eine maßgeschneiderte digitale Lösung, die sich flexibel an verschiedene Indikationen, Therapien und Produkte anpassen lässt. Zudem ermöglicht die Plattform Unternehmen, medizinischen Fachkräften und Forschungseinrichtungen, die Bedürfnisse und Präferenzen der Anwender zu erkennen und unterstützt so die Entwicklung neuer, patientenorientierter Therapien.

XO Life hat eine weltweit einzigartige Meta-Plattform, die ImpactMonitor(TM)-Plattform, zur digitalen Produkt- und Therapiebegleitung von Patient:innen geschaffen. Patient:innen werden während ihrer Produktanwendung oder Therapie mit geprüften medizinischen und gesundheitsrelevanten Inhalten begleitet, erfassen ihren Gesundheits- und Therapieverlauf, erhalten personalisierte Insights sowie medizinischen Support von Fachexperten und können sich mit anderen Betroffenen austauschen.

Hersteller erstellen ihre eigenen Produkt- und Therapiebereiche auf der ImpactMonitor(TM)-Plattform, bieten diese mit eigenem Branding, eigenen Inhalten, Fragen und Services ihren Patienten an. Durch personalisierte Informationen und kontinuierliche Begleitung während der Therapien leisten die Hersteller einen wichtigen Beitrag zum Therapieerfolg, zur Therapietreue und zur Anwendungssicherheit für Patient:innen.

XO Life zählt zu den großen Hoffnungsträgern im Gesundheitswesen und gehört zu den führenden Digital Health Startups in Deutschland und Europa. Im März 2023 wurde XO Life als eines von 10 Startups aus verschiedenen Wirtschaftszweigen für den Digital Award vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nominiert.

XO Life arbeitet mit Weltmarktführern, SME sowie Rare-Disease-Herstellern in mehr als 30 Indikationen zusammen. Das User Engagement auf der Plattform liegt 10x höher als in einer durchschnittlichen Digital Health App und alleine letztes Jahr wurden über 120.000 medizinische Fragen durch Patienten beantwortet. Die ImpactMonitor(TM)-Plattform, wird nun in allen europäischen Ländern und Sprachen angeboten.

Website: www.xo-life.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/xo-life

Youtube: https://www.youtube.com/@xo-life/featured

Die Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohe gesundheitliche Nutzwert und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Apotheken Umschau, ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und das HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcast ( http://www.gesundheit-hoeren.de/) und Videoformate erklären wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Der Verlag erreicht monatlich rund 25 Millionen Nutzer:innen in Print und online. Die Isartal Ventures ( https://www.isartal-ventures.de/), die Isartal Health Media ( https://ih.media) und 720 Health sind Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe.

