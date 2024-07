Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Dr. Judith Pöverlein ist neue Leiterin der Unternehmenskommunikation des Wort & Bild Verlags

Baierbrunn (ots)

Dr. Judith Pöverlein verantwortet seit Juli die Unternehmenskommunikation des Wort & Bild Verlags und folgt damit auf Julie von Wangenheim, die sich neuen Aufgaben in Berlin widmen wird.

Andreas Arntzen, CEO des Wort & Bild Verlags: "Dr. Judith Pöverlein hat bereits in ihrer bisherigen Funktion durch ihre große Fachkompetenz, ihr Kommunikationstalent und ihre Kreativität in sämtlichen Bereichen der Unternehmenskommunikation, sei es Pressearbeit, interne Kommunikation oder Social Media, absolut überzeugt. Nun freue ich mich sehr darauf, mit ihr an der Spitze unserer Unternehmenskommunikation neue spannende Projekte voranzutreiben."

Dr. Judith Pöverlein: "Den Wort & Bild Verlag mit seinen Qualitätsprodukten, seinen vielfältigen Aktivitäten im digitalen Bereich und seinem Engagement für die Apotheke vor Ort nach außen zu vertreten, macht großen Spaß und ist immer abwechslungsreich. Eine fast 70-jährige Tradition trifft auf Umtriebigkeit und Wandel, die hier überall zu spüren sind und die Arbeit extrem spannend machen. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinem starken Team in der Kommunikation neue Akzente zu setzen."

Die 39-jährige Kommunikationsexpertin und promovierte Kunsthistorikerin ist seit über dreieinhalb Jahren für den Wort & Bild Verlag tätig, zunächst als PR-Managerin, dann als stellvertretende Leiterin. Zu ihren erfolgreichen Projekten für das Gesundheitsmedienhaus zählt u.a. die Jubiläumsaktion "Rentner-Bravo" zum 65. Jubiläum der Apotheken Umschau, die mit dem COMPRIX, PR Report Award, Europe Excellence Award, Deutscher Mediapreis und European Publishing Award ausgezeichnet wurde. Zuvor betreute sie u.a. bei Condé Nast die Marken VOGUE und Architectural Digest pressetechnisch und war bei MEETIC Central Europe für die Pressearbeit und Content Creation rund um LoveScout24 und Zweisam.de tätig. Sie verfügt über vielfältige Erfahrungen in den Bereichen Storytelling, Contentstrategie und Kreation. Dr. Judith Pöverlein hat an der LMU München studiert und promoviert.

Die Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohe gesundheitliche Nutzwert und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Apotheken Umschau, Apotheken Umchau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und das HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcast ( www.gesundheit-hoeren.de) und Videoformate erklären wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Der Verlag erreicht monatlich rund 25 Millionen Nutzer:innen in Print und online. Die Isartal Ventures ( www.isartal-ventures.de), die Isartal Health Media ( https://isartalhealth.media/) und 720 Health ( https://720.health) sind Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe.

