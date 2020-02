Rewe Group

REWE und PENNY verkaufen nur noch zertifizierten Orangensaft

Eigenmarken Direkt- und Konzentratsäfte tragen Fairtrade-, Rainforest Alliance- oder Bio-Siegel

Köln (ots)

In den bundesweit rund 5.800 REWE und PENNY Märkten finden Kunden ab sofort ausschließlich nachhaltig zertifizierten Orangensaft im Eigenmarkensortiment. Die REWE Group hatte als erster Lebensmittelhändler in Deutschland bereits 2018 das Ziel ausgesprochen, sämtliche gekühlte und ungekühlte Direkt- und Konzentratsäfte im Bereich Orangensaft bis 2025 auf Fairtrade, Rainforest Alliance oder Bio umzustellen. Dieses Ziel hat der Konzern nun als Vorreiter innerhalb der deutschen Branche deutlich früher erreicht.

Um die wirtschaftliche Situation speziell von kleinbäuerlichen Orangenproduzenten zu stärken setzt sich die REWE Group seit Jahren gezielt für eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Anbauländern ein. Seit 2016 engagiert sich die REWE Group als Mitglied der europäischen Fruit Juice Platform für soziale und ökologische Verbesserungen in den Lieferketten der Fruchtsaftindustrie. Außerdem ist die REWE Group seit 2017 Mitglied im Steering Committee und verpflichtet sich dem AIJN Code of Business Conduct.

In Kooperation mit Fairtrade leistet die REWE Group seit 2018 mit einem gezielten und messbaren Projekt einen Beitrag zu besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen in Brasilien: Schulungsprogramme helfen den Bauern, Erntehelfern, Führungskräften und technischen Berater auf aus-gewählten Orangenplantagen von Kleinbauern im so genannten brasilianischen Zitrusgürtel dabei, effizienter, sozialer und ökologischer zu wirtschaften. Schwerpunkte sind nachhaltige Anbaupraktiken, eine Verbesserung der Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen sowie eine Stärkung der jeweiligen Organisationsstrukturen für mehr Selbstbestimmung und eine stärkere Verhandlungsposition. Allein im Jahr 2019 konnten insgesamt 113 Teilnehmer in Workshops zu den verschiedenen Themen geschult werden.

Seit Frühjahr 2019 bieten REWE und PENNY unter den Eigenmarken "Paradiso" (PENNY) und "REWE Beste Wahl" erste Fairtrade Orangensäfte mit segregierter Lieferkette aus dem brasilianischen Projekt im Sortiment an. Die Herkunft dieser Säfte ist bis in die Kooperativen rückverfolgbar. Kunden können sich direkt auf den Produkten im Detail informieren.

Zur REWE Group Leitlinie Orangensaft: https://www.rewe-group.com/de/nachhaltigkeit/gruene-produkte/leitlinien

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.

Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, der Discounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.

Pressekontakt:

Für Presse-Rückfragen:

REWE Group-Unternehmenskommunikation,

Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.com

Original-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell