Rewe Group

Marcus Brose kommt am 1. März 2020

Neuer Vertriebschef für PENNY in Deutschland Brose wird an Bereichsvorstand Stefan Magel berichten

Köln (ots)

Marcus Brose (47) verstärkt PENNY Deutschland: Zum 1. März 2020 wechselt der zuvor für Aldi Nord tätige Manager zum Discounter der Kölner REWE Group. Nach einer Einarbeitung übernimmt er zum 1. Juli 2020 die Funktion des Geschäftsführers Vertrieb PENNY Deutschland. Er wird in dieser Funktion an Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland PENNY, berichten. Stefan Magel erklärte dazu: "Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Marcus Brose und bin überzeugt davon, dass er unserem Geschäft in Deutschland viele neue wichtige Impulse geben wird."

Brose war zuvor in zahlreichen leitenden Positionen bei ALDI Nord tätig, unter anderem als Geschäftsführer einer Regionalgesellschaft, als Bevollmächtigter des Verwaltungsrats und zuletzt als Mitglied des Verwaltungsrats als oberstem Führungsgremium von Aldi Nord. Er folgt bei PENNY Deutschland auf Arnd Riehl, der zum 1. Juli 2020 in den Bereich Handel International der REWE Group wechseln und dort eine neue Aufgabe übernehmen wird.

Pressekontakt:

Für Presse-Rückfragen:

REWE Group-Unternehmenskommunikation,

Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.com

Original-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell