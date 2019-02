ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 20. Februar 2019

Mainz (ots)

Woche 08/19 Donnerstag, 21.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Leschs Kosmos Feinstaub & Co: Die Wahrheit über das Risiko Deutschland 2018 5.35 ZDFzoom Die Lüge vom sauberen LKW Abgas-Betrüger und ihre Dreckschleudern Deutschland 2017 6.05 planet e.: Der wahre Preis der Elektroautos Deutschland 2018 6.35 Die Trucker Immer gegen die Uhr 7.20 Die Trucker Mit Vollgas zur Hochzeit 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Die Trucker Schwere Last auf Achse 8.50 ZDF.reportage Mein Viertel, mein Leben Giovannis Entscheidung: Drogen oder Familie Deutschland 2017 9.20 ZDF.reportage Mein Viertel, mein Leben Stress mit den neuen Nachbarn Deutschland 2017 9.50 ZDF.reportage Mein Viertel, mein Leben Tommy fliegt von der Schule Deutschland 2017 10.20 Armes reiches München - Die dunkle Seite der Bayernmetropole 11.05 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland Deutschland 2016 11.55 Reiches Bayern, arme Alte 12.35 Terra Xpress XXL Ärger auf dem Land Deutschland 2018 13.25 Terra Xpress XXL Tierdieben auf der Spur Deutschland 2016 14.10 Terra Xpress XXL Tückische Gewässer Deutschland 2018 14.55 Terra Xpress XXL Heimtückisch beklaut, was nun? Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 22.25 Mysterien des Weltalls Ankunft auf der Erde Mit Morgan Freeman USA 2010 ( weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen )

